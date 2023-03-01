"100 причин пишатися, що я – українець": освітяни створили комп'ютерну гру для школярів
Стартував проєкт "100 причин пишатися, що я – українець". Українські освітяни створили безплатну навчальну платформу для дітей, яка побудована в форматі комп'ютерної гри, що пропонує дітям дізнатись та докладно вивчити сто найважливіших та визначних фактів про Україну.
Як зазначається у пресрелізі проєкту, навчання проходить у форматі змагань, де за вдале проходження випробувань дитина буде отримувати винагороду: монети та кристали, за допомогою яких зможе "прокачати" свого аватара та позмагатися за звання кращого знавця фактів про Україну.
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Що відомо про платформу
"Агресія росії відкрила світу Україну, українців стали ідентифікувати як окрему самостійну націю, а про українське авторство наукових та культурних досягнень, винаходів, відомих музичних творів, картин та страв дізналися в усіх куточках планети. Україна має чим пишатися, а українці змалку мають бути обізнаними та володіти знаннями та важливими й визначними фактами про країну, завдяки яким можуть відчувати гордість за неї.
Задля сприяння розвитку маленьких українців освітяни з дистанційної школи Unicorn School створили навчальний проєкт для школярів "100 причин пишатися тим, що я – українець" – безплатну освітню платформу, яка побудована в форматі комп'ютерної гри, що пропонує дітям дізнатись та докладно вивчити сто найважливіших фактів про Україну", — зазначають автори проєкту.
Програма містить в собі знання з географії, про міста та населення України, ІТ, всесвітні рекорди, культурну спадщину, внесок України в європейську цивілізацію, науку та інженерію, промисловість, спорт та відомих українців.
Як почати навчання
Аби взяти участь, необхідно безплатно зареєструватися на платформі за посиланням й почати захопливу подорож.
Навчання відбувається в ігровому форматі: кожен учасник матиме власного аватара, який буде досліджувати карту королівства знань, а завдання учасника – "захопити королівство", звісно знаннями. Щоб це зробити, необхідно відкривати міста, кожне з яких містить інформацію про цікавий факт про Україну та кілька випробувань, які мають закріпити знання.
За вдале проходження випробувань дитина буде отримувати винагороду: монети та кристали, за допомогою яких зможе "прокачати" свого аватара та позмагатися за звання кращого знавця фактів про Україну. Головне завдання – зібрати всі ачівки, тобто досягнення в кожній категорії, щоб стати кращим знавцем причин пишатися своєю країною.
Протягом наступного місяця, з 28 лютого до 31 березня учасники мають відкрити карту і змагатися між собою у здобутті винагород, а 1 квітня викладацький колектив Unicorn School визначить переможців, на яких чекають цінні призи.
Після місяця змагань платформа продовжуватиме працювати й надалі, тож до вивчення цікавих фактів про Україну завжди можна буде повернутися і освіжити свої знання.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харківському ліцеї "Обдарованість" за три місяці обладнали бомбосховище. Це перше укриття в області, яке створили в навчальному закладі. Тут є і спальні місця, і навчальний клас.