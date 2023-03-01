"100 причин пишатися, що я – українець": освітяни створили комп'ютерну гру для школярів

Стартував проєкт "100 причин пишатися, що я – українець"

Стартував проєкт "100 причин пишатися, що я – українець". Українські освітяни створили безплатну навчальну платформу для дітей, яка побудована в форматі комп'ютерної гри, що пропонує дітям дізнатись та докладно вивчити сто найважливіших та визначних фактів про Україну.

Як зазначається у пресрелізі проєкту, навчання проходить у форматі змагань, де за вдале проходження випробувань дитина буде отримувати винагороду: монети та кристали, за допомогою яких зможе "прокачати" свого аватара та позмагатися за звання кращого знавця фактів про Україну.

Що відомо про платформу

"Агресія росії відкрила світу Україну, українців стали ідентифікувати як окрему самостійну націю, а про українське авторство наукових та культурних досягнень, винаходів, відомих музичних творів, картин та страв дізналися в усіх куточках планети. Україна має чим пишатися, а українці змалку мають бути обізнаними та володіти знаннями та важливими й визначними фактами про країну, завдяки яким можуть відчувати гордість за неї.

Задля сприяння розвитку маленьких українців освітяни з дистанційної школи Unicorn School створили навчальний проєкт для школярів "100 причин пишатися тим, що я – українець" – безплатну освітню платформу, яка побудована в форматі комп'ютерної гри, що пропонує дітям дізнатись та докладно вивчити сто найважливіших фактів про Україну", — зазначають автори проєкту.

Програма містить в собі знання з географії, про міста та населення України, ІТ, всесвітні рекорди, культурну спадщину, внесок України в європейську цивілізацію, науку та інженерію, промисловість, спорт та відомих українців.

Як почати навчання

Аби взяти участь, необхідно безплатно зареєструватися на платформі за посиланням й почати захопливу подорож.

Навчання відбувається в ігровому форматі: кожен учасник матиме власного аватара, який буде досліджувати карту королівства знань, а завдання учасника – "захопити королівство", звісно знаннями. Щоб це зробити, необхідно відкривати міста, кожне з яких містить інформацію про цікавий факт про Україну та кілька випробувань, які мають закріпити знання.

За вдале проходження випробувань дитина буде отримувати винагороду: монети та кристали, за допомогою яких зможе "прокачати" свого аватара та позмагатися за звання кращого знавця фактів про Україну. Головне завдання – зібрати всі ачівки, тобто досягнення в кожній категорії, щоб стати кращим знавцем причин пишатися своєю країною.

Протягом наступного місяця, з 28 лютого до 31 березня учасники мають відкрити карту і змагатися між собою у здобутті винагород, а 1 квітня викладацький колектив Unicorn School визначить переможців, на яких чекають цінні призи.

Після місяця змагань платформа продовжуватиме працювати й надалі, тож до вивчення цікавих фактів про Україну завжди можна буде повернутися і освіжити свої знання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харківському ліцеї "Обдарованість" за три місяці обладнали бомбосховище. Це перше укриття в області, яке створили в навчальному закладі. Тут є і спальні місця, і навчальний клас.