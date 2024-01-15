Поліцейський Артем Грушко розповів про порятунок людей під час війни. Подробиці читайте на нашому сайті.

Поліцейський Артем Грушко. Фото: Національна поліція

Поліцейський Артем Грушко, якого Президент Володимир Зеленський згадав в одному зі своїх відеозвернень до громадян, розповів, як рятував постраждалих від російського обстрілу Одеси та підриву Каховської ГЕС.



Національна поліція оприлюднила інтерв'ю з правоохоронцем.



Робота поліції під час війни.



За словами чоловіка, він був поряд, коли російська ракета поцілила в один із житлових будинків Одеси 29 грудня минулого року. Після "прильоту" Грушко одразу побіг на допомогу потерпілим.

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"Всередині була така висока температура, що на мені плавилася кофта. Ми прочісували кожен поверх знизу вгору, і назад. Вивели чоловіка, винесли на ношах літню жінку… Там була страшна картина", — розповів поліцейський.

Поліцейський Артем Грушко. Фото: Національная поліція

Поліцейський Артем Грушко. Фото: Національная поліція

Окрім того, він також пригадав один із важких періодів своєї роботи — червень минулого року, коли російські загарбники підірвали Каховську ГЕС. Артем був саме на Херсонщині, разом з іншими колегами поїхав у "червону зону" рятувати жителів затоплених населених пунктів.

"Ми працювали тоді під щільним обстрілом. Росіяни атакували всіма видами озброєння. Але ніхто не опускав руки, і це давало свій результат. Ми пливли над спорудами з гостряками, які псували наші човни, а люди чекали на допомогу на дахах", — розповів правоохоронець.

Поліцейський Артем Грушко. Фото: Національная поліція

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до громадян 31 грудня 2023 року виокремив Артема Грушка і подякував йому за мужність та героїзм під час порятунку постраждалих від масованого обстрілу РФ Одеси.

Нагадаємо, раніше поліція Харківщині показала наслідки авіаударів по області. Внаслідок атаки пошкоджено підприємство та житлові будинки.



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