Понад 50% населення планети страждатиме від ожиріння до 2035 року

До 2035 року понад половина людства страждатиме від ожиріння: у чому причина
До 2035 року понад 50% населення планети матиме надлишкову вагу. Рівень ожиріння особливо швидко зростає серед дітей.
Про це йдеться у матеріалі агентства Reuters.
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Деталі
У Всесвітній федерації боротьби з ожирінням попереджають, що до 2035 року понад половина людства страждатиме від надлишкової ваги. Рівень ожиріння особливо швидко зростає серед дітей і в країнах з низьким рівнем доходу.
Зокрема, прогнозують ріст проблем з надлишковою вагою в Азії та Африці. В організації кажуть, що показник ІМТ понад 25 означає надлишкову вагу, а понад 30 — ожиріння.
Варто зазначити, що у 2020 році до обох категорій потрапили 2,6 мільярда людей, або 38% населення світу. На жаль до 2035 року це число зросте до 4 мільярдів людей.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що вчені виявили нову смертельну хворобу — VЕХАS. Вона вже активно шириться Америкою.
Відтак, у групі ризику переважно старше покоління. Окрім того, на цю хворобу частіше страждають саме чоловіки.
Дослідники кажуть, що цей синдром пов'язаний із генетичною мутацією, але не є успадкованим.