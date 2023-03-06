​​​​​​​"Вона російська": колаборант Балицький заявив, що переговорів щодо статусу ЗАЕС не буде

Росіяни та їхні посіпаки не збираються обговорювати ситуацію навколо Запорізької АЕС

Керівник окупаційної "адміністрації" Запорізької області Євген Балицький заявив, що переговорів по ЗАЕС не буде. Балицький назвав її власністю російської федерації.

Про це пише російське пропагандистське інформагентство "РИА Новости".

Переговорів по ЗАЕС не буде

Головний російський гауляйтер на окупованих територіях Запорізької області Євген Балицький у інтерв’ю російському телеканалу "Крым-24" спростував можливі переговори щодо статусу Запорізької АЕС.

"По станції усі питання зняті", — упевнений Балицький.

Кому належить атомна станція

Колаборант, який очолює окупаційну "адміністрацію" Запорізької області, заявив, що ЗАЕС рішенням володимира путіна нібито передана в російську власність.

"Станція російська, і вона працюватиме на користь Запорізької області й території російської федерації. Жодних питань ми обговорювати не будемо", — наголосив колишній український нардеп, який після окупації Мелітополя пішов працювати на російських агресорів.

Нагадаємо, рік тому російські окупанти штурмом захопили Запорізьку АЕС. Завдяки українському персоналу, який залишився працювати, вдається уникнути ядерної аварії. Президент державного підприємства НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів про ситуацію на ЗАЕС після одного року окупації.

Також ми писали, російські окупаційні війська, які перебувають на ЗАЕС, не можуть змусити більшість персоналу Запорізької атомної електростанції погодитись на співпрацю. Українські атомники відмовляються працювати з ворогом.

Фото з російських ЗМІ