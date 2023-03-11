У Канаді померла остання в історії косатка, яку тримали в неволі
В акваріумі канадського тематичного парку MarineLand біля Ніагарського водоспаду померла 47-річна косатка Кіска. Вона була останньою із цього виду тварин, яких тримали в неволі.
Про це повідомляє видання CTV News.
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Символічна смерть косатки
У парку MarineLand біля Ніагарського водоспаду у віці орієнтовно 47 років померла косатка Кіска.
Вона вважалася "найсамотнішою косаткою" у світі. Піймана ще 1979 року, Кіска у неволі народила і втратила п’ятьох дітей, а з 2011 року до смерті жила без напарника.
При цьому косатки вважають дуже соціальними тваринами і у вільній природі вони не живуть самотою.
Кіска була останнью косаткою, яку тримали у неволі в тематичних парках Канади. Після змін у законодавстві нових косаток для таких парків більше не відловлюють.
Останні дні Кіски
В останні тижні життя стан здоров’я косатки погіршився.
У мережі з’явилося відео, зняте колишнім уже дресирувальником MarineLand, на якому видно, що Кіска мляво рухалася у басейні і билася головою в стінки резервуара.
Нагадаємо, що у січні в Миколаївському зоопарку помер найстаріший алігатор в Україні.
Нільському алігатору на ім’я Вася було орієнтовно 75 років.
Фото: Pixabay