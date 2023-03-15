У Маріуполі окупанти провокують серйозну екологічну катастрофу: Азовське море в небезпеці

Росіяни "відремонтували" міст через Кальчик, засипавши русло будівельним сміттям

Російська "влада" у Маріуполі вирішила замість ремонту мосту через річку Кальчик насипати дамбу з будівельного сміття. Через це влітку в Азовському морі в районі Маріуполя очікується екологічна катастрофа.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Небажання ремонтувати міст

Російські окупанти у Маріуполі знайшли "вихід" із ситуації з мостом на вулиці Карпинського, який вони самі й зруйнували під час штурму міста.

Не бажаючи його відновлювати, росіяни просто засипали русло річки Кальчик будівельним сміттям.

Це скоротило потік Кальчика щонайменше у чотири рази.

Екологічна катастрофа

Уже зараз ситуація в річці помітно погіршилася.

Вода стала неприродно зеленого кольору, в районі “мосту” зі сміття можна відчути сморід через застій води.

"Наслідки акваторії Азовського моря в районі Маріуполя будуть катастрофічними вже цього літа", — наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, на початку березня міський голова Маріуполя Вадим Бойченко під час брифінгу в Українському медіацентрі заявив, що у тимчасово окупованому місті обсяг води, якою користуються люди, зменшується, а якість її — жахлива.

Фото: Telegram Андрющенка