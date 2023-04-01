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Танення льодовиків в Антарктиді може вплинути на похолодання в Європі: що відомо

1 квітня 2023 17:48
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Танення льодовиків призводить до зміни клімату
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Швидке танення антарктичного льоду сповільнює рух глибоководних океанських течій, що може мати катастрофічні наслідки для клімату, зокрема зумовити похолодання в Європі.

Про це зазначається у дослідженні вчених з Університету Нового Південного Уельсу, опублікованому у ScienceDaily.

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Холодна та щільна солона вода поблизу Антарктиди частково зумовлює рухом вниз морські течії. Водночас через танення льодовиків морська вода стає менш солоною та щільною, що призводить до уповільнення руху течій.

 

За оцінками австралійських науковців, глибоководні потоки, які рухають океанські течії, можуть зменшитися. Це може спричинити зміну клімату, оскільки течії розносять тепло, кисень, вуглець та поживні речовини по всій земній кулі.

"Якщо глобальні викиди вуглецю продовжуватимуться, то рух океанських течій сповільниться більш ніж на 40% протягом наступних 30 років, що може призвести до колапсу", — зазначає головний професор дослідження Метью Інгленд. 

Вчені прогнозують, що уповільнення течії може зумовити похолодання в Європі, а також зменшити здатність океану поглинати вуглекислий газ з атмосфери.

Нагадаємо, що вчені виявили надмасивну чорну діру, яка у мільйони разів перевищує масу Сонця.

 

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