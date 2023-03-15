У Маріуполі окупанти провокують серйозну екологічну катастрофу: Азовське море в небезпеці
Російська "влада" у Маріуполі вирішила замість ремонту мосту через річку Кальчик насипати дамбу з будівельного сміття. Через це влітку в Азовському морі в районі Маріуполя очікується екологічна катастрофа.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
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Небажання ремонтувати міст
Російські окупанти у Маріуполі знайшли "вихід" із ситуації з мостом на вулиці Карпинського, який вони самі й зруйнували під час штурму міста.
Не бажаючи його відновлювати, росіяни просто засипали русло річки Кальчик будівельним сміттям.
Це скоротило потік Кальчика щонайменше у чотири рази.
Екологічна катастрофа
Уже зараз ситуація в річці помітно погіршилася.
Вода стала неприродно зеленого кольору, в районі “мосту” зі сміття можна відчути сморід через застій води.
"Наслідки акваторії Азовського моря в районі Маріуполя будуть катастрофічними вже цього літа", — наголосив Андрющенко.
Нагадаємо, на початку березня міський голова Маріуполя Вадим Бойченко під час брифінгу в Українському медіацентрі заявив, що у тимчасово окупованому місті обсяг води, якою користуються люди, зменшується, а якість її — жахлива.
Фото: Telegram Андрющенка