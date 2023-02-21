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Фонд Вадима Столара передав ЗСУ другу систему виявлення дронів, щоб в парі вони працювали ефективніше

21 лютого 2023 13:34
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
Фонд Вадима Столара передав ЗСУ другу систему виявлення дронів
Це допоможе нашим захисникам більш ефективно виконувати бойові завдання та збереже їхні життя
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

Благодійний фонд Вадима Столара у межах проєкту "++ для ЗСУ" передав захисникам вже другу систему виявлення дронів. Тепер в парі вони працюватимуть ефективніше, йдеться у сюжеті телеканалу LIVE.

У Фонді зазначають, що нещодавно закуповували аналогічну антидронну систему та передавали її на передову. Де, за словами бійців, вона чудово себе зарекомендувала. Тож було вирішено виділити ще понад 2 млн грн на закупівлю вже другого "антидрона", адже в парі вони працюватимуть ще більш ефективно.

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"Сьогодні я, як і кожен українець, із завмиранням серця слідкую за ситуацією на фронті, яка є напруженою та весь час змінюється. Через таку динамічність ми постійно отримуємо все нові запити від військових — і завжди намагаємося реагувати миттєво. Зараз виникла потреба у протидронних системах, і наш Фонд намагається її максимально закрити. Бо наш пріоритет — це збереження життя українських воїнів, підвищення ефективності виконання бойових завдань та наближення перемоги", — підкреслив засновник Фонду Вадим Столар.

Війна

"Ця війна характерна застосуванням високотехнологічної зброї. Важливу роль на полі бою відіграють невеликі малопомітні дрони. Вони несуть велику небезпеку, адже крім виконання розвідувальних функцій можуть доставляти вибухівку. На жаль, про це ми знаємо не з чуток — родич нашої волонтерки якраз потрапив у таку ситуацію. Від скинутої з безпілотника вибухівки йому сильно покалічило ноги, а його командир загинув. Ми маємо тримати руку на пульсі, щоб максимально убезпечити наших захисників від таких ситуацій. Тож, отримавши запит від військових на протидронну систему, — відреагували миттєво", — розповіла волонтерка Фонду Наталія Приходько.

Зазначимо, що детектор дронів Rantelon DTS-2458 дозволяє виявляти не лише дрони у повітряному просторі, але й фіксувати місце їхніх пультів керування — а отже й операторів. Це допоможе нашим захисникам більш ефективно виконувати бойові завдання та збереже їхні життя.

Війна

"Дякуємо Фонду Вадима Столара за надану допомогу — прилад для виявлення дронів. Ця техніка допомагатиме нам нищити ворога й наближатиме нашу спільну перемогу", — підкреслили військовослужбовці В/Ч 4638, які отримали "антидрон".

Зі свого боку у Фонді заявили, що будуть і надалі максимально допомагати нашим захисникам — зокрема й високотехнологічними системами протидронної боротьби.

"Віримо у ЗСУ, віримо в Україну, разом наближаємо нашу перемогу!" — наголосили представники Фонду.

Нагадаємо, що Благодійний фонд Вадима Столара від початку масштабного вторгнення допомагає як цивільним у тилу, так і військовим на фронті. Захисники отримують від волонтерів різноманітну амуніцію, засоби захисту, дрони, тепловізори, автомобільну техніку — зокрема броньовану та обладнану під медичні потреби.

Фондом було передано матеріально-технічні засоби та спорядження:

  • засоби зв‘язку, спостереження, квадрокоптери та іншу спецтехніку — 262 одиниці;
  • військовий одяг та додаткове екіпірування — 30910 одиниць;
  • броньовані транспортні засоби та інші спеціалізовані авто — 24 одиниці.

 

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