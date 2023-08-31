Яке сьогодні свято 31 серпня – релігія, свята в Україні та світі, іменини

Молода дівчина, яка знімає на смартфон. Фото: Freepik

31 серпня — це Всесвітній день блогу (блогера), День визнання франшизи та Міжнародний день поінформованості про передозування в Україні та світі. У церковному календарі 31 серпня — це день вшанування пам’яті святих мучеників Флора і Лавра.

Новини.LIVE розповідає про головні свята в Україні та світі, про цю дату в церковному календарі, про іменини та видатних іменинників 31 серпня.

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Який день 31 серпня?

Церковний календар

Віряни у церкві 31 серпня вшановують пам’ять святих мучеників Флора і Лавра, які були рідними братами. Вони обидва працювали каменетесами, тому правитель Іллірії, куди вони одного разу переїхали, відправив їх до сусідньої області, щоб вони допомогли побудувати язичницький храм.

Вони мали християнську віру, тому всі кошти, які вони заробляли під час будівництва храму, вони роздавали бідним.

Святі мученики Флор і Лавр. Фото ілюстративне: Pinterest

Одного разу син місцевого жреця вирішив подивитися на процес будівництва, але камінь пошкодив його око. Флор і Лавр заявили батькові цього хлопця, що його син буде зцілений. Вони розповіли хлопцю про Христа та молитвами зцілили око.

Коли будівництво закінчилося, християни в місті розбили ідолів та поставили у храмі хрест. Коли про це дізнався правитель, він відправив на спалення цих братів, колишнього жреця та ще 300 інших людей.

Свята в Україні та світі

31 серпня в Україні та світі вважається Всесвітнім день блогу (блогера), яке з’явилося ще у 2005 році. Ще ця дата вважається Днем визнання франшизи, який є дуже популярним серед людей в США та націлений на підвищення обізнаності людей про придбання товарів у магазинах франшиз.

Крім того, 31 серпня — це Міжнародний день поінформованості про передозування.

Іменини 31 серпня

У цей день свої іменини святкують такі люди, як:

Варнава

Георгій

Григорій

Діонисій

Євгеній

Єміліан

Іларіон

Лев

Лука

Макарій

Михайло

Флор

Христофор

Талісманом людини, яка з’явилася на світ 31 серпня, вважається родоніт. Предки використовували цей рожевий камінь для того, аби лікувати захворювання шлунково-кишкового тракту.

Родоніт, який є талісманом людини, народженої 31 серпня. Фото: Pinterest

Видатні іменинники 31 серпня

Свій день народження 31 серпня святкують такі відомі українці, як:

військовий діяч Іван Омелянович-Павленко (1881 рік)

тенісист та колишня перша ракетка України Андрій Медведєв (1974 рік)

офіцер СБУ та Герой України Руслан Лужевський (1975 рік)

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