З Днем ангела Анни — 7 серпня — найщиріші привітання та яскраві листівки

Дівчина у білій сукні з крилами позує фотографу. Фото: google.com

У цей понеділок, 7 серпня, православні християни вшановують пам’ять Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці. Тож цієї дати обов'язково вітають з Днем Ангела усіх представниць прекрасної статі, які мають це красиве ім'я.

Новини.LIVE зібрав найгарніші та найтепліші привітання у прозі, віршах та листівках для Анусь та Ганусь. Обов'язково привітайте матусь, бабусь, дружин, сестер, доньок, подруг та знайомих, які мають це милозвучне ім'я!

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Коли відзначають день ангела Анни за церковним календарем

Анни справжні щасливиці, адже святкують свої іменини десятки разів на рік.

Перерахуємо головні Дні ангела:

16 лютого, 10 вересня, — свята Анна Пророчиця, дочка Фануїлова;

25 червня, 15 жовтня — Анна Кашинська, благовірна княгиня Тверська;

7 серпня, 22 вересня, 22 грудня — Анна праведна, мати Пресвятої Богородиці;

22 грудня — Ганна Пророчиця, мати пророка Самуїла.

Іменини Марії 7 серпня — яке значення має ім'я та характер власниці

Ім'я Анна (Ганна) має давньоєврейське походження та означає милосердя, граціозність, благодать. На івриті ім'я Ганна означає "добра воля" або "прихильність".

Анни мають загострене почуття обов'язку. А ще жінки з цим іменем добрі, дбайливі, альтруїстичні, готові допомогти. У Ані сильна воля, вона вірить в себе, здатна чинити опір негараздам. У неї гострий розум, прекрасна пам'ять. Це допомагає їй у навчанні та кар'єрі на роботі.

День ангела Анни 2023 — привітання у віршах

З Днем Ангела, Анно!

Ти живи красиво.

Будь здорова, не хворій,

І живи щасливо!

***

Нехай під крилами своїми

Анюту ангел береже!

Дарує лиш приємні миті

І долю добру хай пошле!

***

Голос морських стихій,

Сонця грайливий промінь.

Ім’я твоє — наче хвиль прибій,

Що завжди приходить на спомин.

Аня, яскравих днів

У день іменин тобі!

Вірних друзів та гарних снів,

Багато добра та долі!

***

З днем ангела Анни, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Бажаємо, щоб мрії здійснились,

Бажаємо миру й добра,

І серце щоб Анни зігріли

Теплі та щирі слова!

Хай сяють на небі всі зорі,

Та доля нехай посміхається,

І навіть найважчії гори

З успіхом легко долаються.

***

Я Тебе вітаю, мила Анно,

Бо Ангел Твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

Щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я Тобі любові і добра!

На многії і благії Твої літа!

***

З Днем Ангела Ганну я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За щире серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог — людське благословення!

***

Анна. З Днем Ангела вітаю!

Щастя й радості бажаю,

Любові, душевного тепла,

В справах всіх – лише хвала!

Ангел, що з тобою поруч

Нехай в житті тебе веде,

І всі проблеми і негоди

Легким жестом відведе.

***

В День Ангела бажаю

Я Анні більше сил,

Терпіння, розуміння,

І чистий небосхил.

Любові рідних й близьких,

І з Ангелом своїм

Дружити серцем чистим,

І вірить в диво з ним!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Анна — покровителька з небес

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***

Я Тебе вітаю, мила Анна,

Бо Ангел Твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я Тобі любові і добра!

На многії і благії Твої літа!

***

Ганнусю хочу привітати,

Здоров’я, щастя побажати,

щоб мрії здійснились Твої,

А ще безхмарних, теплих днів!

Дівчина у білій сукні з крилами позує фотографу. Фото: google.com

Привітання з іменинами Анни у прозі

Дорога Аню, бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

***

Ганно, у твій День ангела дозволь побажати тобі стільки приємних миттєвостей, скільки є зірок на небі! Нехай неймовірні дива яскравим калейдоскопом сповнюють твоє життя, даруючи позитив і гарний настрій! Будь завжди радісною й усміхненою, і нехай у тебе не буде жодних причин для сліз!

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У цей день твій ангелик святкує свій день народження. Тому я бажаю, щоб він завжди був поруч з тобою Анна і добре виконував свої обов’язки!

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Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди.

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Люба Аню! Вітаю тебе з Днем Ангела! Хочеться, щоб посмішка ніколи не покидала тебе і твій ангелик був завжди поруч і оберігав тебе.

***

Вітаю тебе, Ганнусю, з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитов влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!

***

Ганночко, золотце! Від щирого серця вітаю тебе з Днем ангела, бажаю тобі якомога більше подорожей, квітів та подарунків, і щоб кожна секунда твого життя була в задоволення. З іменинами!

***

Вітаю Вас з Днем Анни! Нехай будуть успіхи в кар'єрі, родинне тепло і мирне, тихе дозвілля. Бажаю Вам, щоб доля завжди посміхалася, а в нашій Україні був мир і спокій.

***

Анна, вітаю тебе з іменинами. Нехай твій Ангел-хранитель оберігає тебе, зберігає від печалі і бід. Нехай в житті буде все так, як ти захочеш. Добивайся своїх цілей завжди!

***

У День твого ангела, Ганно, хочу побажати, щоб на шляху до твоїх цілей і щастя зустрічалися лише переборні перешкоди, і жодні негаразди надовго не затьмарювали твого настрою.

***

У свято святої Анни бажаю щасливого, благодатного життя в любові та радості. Нехай душа не знає образ та розчарувань! Здоров’я, невтомної віри і сили!

***

Дорога Анна! У день твого ангела бажаю достатку, миру в душі та добра в серці. Нехай навколо тебе будуть тільки вірні й надійні люди, а всі біди й негаразди обходять тебе десятою дорогою.

***

Дорога Анюта, вітаю тебе від щирого серця з днем Ангела! Бажаю бути в собі завжди впевненою, дивитися в майбутнє з доброю надією, не озиратися назад і жити щасливим сьогоденням. З іменинами!



Найщиріші вітання у листівках з Днем Ангела Анни

Привітання з Днем Ангела Анни 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Ангела Анни 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Ангела Анни 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Ангела Анни 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Ангела Анни 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Ангела Анни 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Ангела Анни 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Ангела Анни 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Ангела Анни 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Ангела Анни 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Ангела Анни 2023. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Ангела Анни

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, хто святкує День ангела в серпні та яке ім'я обрати для дитини за церковним липневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.

Також ми публікували детальний церковний календар на серпень 2023 року.