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Календар свят на серпень 2023: коли День Незалежності, День ВПС та День прапора

26 липня 2023 06:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Які свята відзначаємо у серпні — новий календар 2023 року
Українці відзначають найважливіше державне свято — День Незалежності. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Останній місяць літа відзначиться кількома важливими та значущими для України святами. Також чекає немало професійних та міжнародних свят, які українці із задоволенням святкують. 

Новини.LIVE розповідає, коли та які державні, професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати відзначатимемо у серпні 2023 року. Збережіть собі цей календар, щоб не забути про важливі події!

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Вихідні та робочі дні у серпні 2023 — чи відпочиватимуть українці більше

Попри те, що в останній місяць літа є державні свята, додаткових вихідних непередбачено, згідно з законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Як відомо, воєнний стан діє до 18 серпня поточного року й, імовірно, буде продовжений після цієї дати ще на 90 днів. 

Всього у липні 31 календарний день. З них передбачається 23 робочих та 8 вихідних. 

Робочими днями у серпні будуть: 

  • 1-4 серпня;
  • 7-11 серпня;
  • 14-18 серпня;
  • 21-25 серпня;
  • 28-31 серпня.

Відповідно, вихідними будуть:

  • 5 та 6 серпня;
  • 12 та 13 серпня;
  • 19 та 20 серпня;
  • 26 та 27 серпня.

Варто зазначити, оскільки у цьому місяці українці святкуватимуть День Незалежності, не виключено, що влада прийме рішення зробити цю дату вихідним днем. Проте наразі це питання не обговорювалось. 

 

Вихідні та робочі дні у серпні 2023 — чи відпочиватимуть українці більше
Святкування Дня Незалежності у Дніпрі. Фото: 5.ua

Календар свят на серпень 2023 року — усі свята й дати місяця 

В Україні відзначають такі професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати в останній місяць літа:

  • 1 серпня — День інкасатора, День подруги;
  • 2 серпня — Міжнародний день голокосту ромів;
  • 3 серпня — День кавуна;
  • 4 серпня — Міжнародний день пива;
  • 5 серпня — Міжнародний день світлофора;
  • 6 серпня — День Повітряних сил Збройниx Сил України, Міжнародний день "Лікарі світу за мир";

 

Коли День Повітряних сил ЗСУ
Сили ППО навчаються, як захищати українське небо із SAMP/T-Mamba. Фото: nta.ua
  • 8 серпня — День військ зв'язку Збройниx Сил України, Міжнародний день альпінізму, Міжнародний день офтальмології, Міжнародний день кота;
  • 9 серпня — Міжнародний день корінних народів світу;
  • 12 серпня — День молоді;

 

Коли День молоді в Україні 2023 року
День молоді. Фото: np.pl.ua
  • 13 серпня — День будівельника, День працівників ветеринарної медицини України, Міжнародний день шульг;
  • 15 серпня — День археолога;
  • 16 серпня — Всесвітній день повітряного змія;
  • 19 серпня — День пасічника, Всесвітній день безпритульних тварин, Всесвітній день гуманітарної допомоги;
  • 21 серпня — Міжнародний день пам’яті жертв тероризму;
  • 22 серпня — День міста Ходорів;
  • 23 серпня — День Державного Прапора України, Європейський день пам’яті жертв сталінізму та нацизму, Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації;

 

Коли День Державного Прапора України
День Державного Прапора України. Фото: google.com

  • 24 серпня — День Незалежності України

 

Коли та як відзначатимемо День Незалежності України
День Незалежності України. Фото: google.com
  • 26 серпня — День авіації України, День далекобійника;
  • 27 серпня — День пам’яті Івана Франка, День шахтаря, День міста Стебник, День міста Рівне, День сала;
  • 29 серпня — День пам’яті захисників України;
  • 30 серпня — Міжнародний День жертв насильницьких зникнень.

 

Нагадаємо, ми писали, які дні у 2023 році будуть ідеальними для вінчання та одруження. 

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