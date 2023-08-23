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Календар свят на вересень 2023: коли День знань, День танкістів, День рятувальника

23 серпня 2023 08:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Які свята відзначаємо у вересні — новий календар 2023 року
Український військовий, який повернувся з фронту, цілує доньку. Фото: depositphotos.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Перший місяць осені підготував для українців чимало важливих та значущих дат. Вересень одразу розпочнеться зі свята — Дня знань.

Які ще державні, професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати відзначатимемо у вересні 2023 року, розповідаємо далі в матеріалі. Збережіть собі цей календар, щоб не забути про важливі події!

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Попри те, що в останній місяць літа є державні свята, додаткових вихідних не передбачено, згідно з законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Як відомо, воєнний стан діє до 15 листопада поточного року й, імовірно, буде продовжений після цієї дати ще на 90 днів. 

У вересні 30 календарних днів, з них:

  • вихідні — 9;
  • робочі — 21.

Вихідними у перший місяць осені стануть такі дати:

  • 2 та 3 вересня;
  • 9 та 10 вересня;
  • 16 та 17 вересня;
  • 23 та 24 вересня;
  • 30 вересня.

 

Вихідні та робочі дні у вересні 2023 — скільки відпочиватимуть українці
Планер на місяць. Фото: freepik.com

Календар свят на вересень 2023 року — усі свята й дати місяця 

  • 1 вересня — День знань;

 

Коли День знань 2023
Школярі з квітами на День знань. Фото: google.com
  • 2 вересня — День нотаріату;
  • 3 вересня — День підприємця;
  • 8 вересня — Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів;
  • 9 вересня — День українського кіно, Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка, День фізкультури і спорту;

 

Коли День українського кіно 2023
День українського кіно 2023. Фото: google.com
  • 10 вересня — День танкістів, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, Всесвітній день запобігання самогубствам;

 

Коли День танкістів 2023
День танкістів. Фото: defence-ua.com
  • 13 вересня — День програміста;
  • 15 вересня — Міжнародний день демократії;
  • 16 вересня — Міжнародний день охорони озонового шару, День фармацевтичного працівника, День винахідника і раціоналізатора;
  • 17 вересня — День працівника лісу, День рятувальника;

 

Коли День рятувальника в Україні 2023
Український рятувальник з песиком. Фото: ДСНС України
  • 20 вересня — День HR-менеджера, День рекрутера;
  • 21 вересня — Міжнародний день миру;
  • 22 вересня — День партизанської слави;
  • 24 вересня — День машинобудівника;
  • 27 вересня — День туризму, День вихователя і всіх дошкільних працівників;
  • 30 вересня — День усиновлення, Міжнародний день перекладача, Всеукраїнський день бібліотек.

 

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