Які свята відзначаємо у вересні — новий календар 2023 року

Календар свят на вересень 2023: коли День знань, День танкістів, День рятувальника
Перший місяць осені підготував для українців чимало важливих та значущих дат. Вересень одразу розпочнеться зі свята — Дня знань.
Які ще державні, професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати відзначатимемо у вересні 2023 року, розповідаємо далі в матеріалі. Збережіть собі цей календар, щоб не забути про важливі події!
Вихідні та робочі дні у вересні 2023 — скільки відпочиватимуть українці
Попри те, що в останній місяць літа є державні свята, додаткових вихідних не передбачено, згідно з законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Як відомо, воєнний стан діє до 15 листопада поточного року й, імовірно, буде продовжений після цієї дати ще на 90 днів.
У вересні 30 календарних днів, з них:
- вихідні — 9;
- робочі — 21.
Вихідними у перший місяць осені стануть такі дати:
- 2 та 3 вересня;
- 9 та 10 вересня;
- 16 та 17 вересня;
- 23 та 24 вересня;
- 30 вересня.
Календар свят на вересень 2023 року — усі свята й дати місяця
- 1 вересня — День знань;
- 2 вересня — День нотаріату;
- 3 вересня — День підприємця;
- 8 вересня — Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів;
- 9 вересня — День українського кіно, Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка, День фізкультури і спорту;
- 10 вересня — День танкістів, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, Всесвітній день запобігання самогубствам;
- 13 вересня — День програміста;
- 15 вересня — Міжнародний день демократії;
- 16 вересня — Міжнародний день охорони озонового шару, День фармацевтичного працівника, День винахідника і раціоналізатора;
- 17 вересня — День працівника лісу, День рятувальника;
- 20 вересня — День HR-менеджера, День рекрутера;
- 21 вересня — Міжнародний день миру;
- 22 вересня — День партизанської слави;
- 24 вересня — День машинобудівника;
- 27 вересня — День туризму, День вихователя і всіх дошкільних працівників;
- 30 вересня — День усиновлення, Міжнародний день перекладача, Всеукраїнський день бібліотек.