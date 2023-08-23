Які свята відзначаємо у вересні — новий календар 2023 року

Український військовий, який повернувся з фронту, цілує доньку. Фото: depositphotos.com

Перший місяць осені підготував для українців чимало важливих та значущих дат. Вересень одразу розпочнеться зі свята — Дня знань.

Які ще державні, професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати відзначатимемо у вересні 2023 року, розповідаємо далі в матеріалі. Збережіть собі цей календар, щоб не забути про важливі події!

Читайте також:

Вихідні та робочі дні у вересні 2023 — скільки відпочиватимуть українці

Попри те, що в останній місяць літа є державні свята, додаткових вихідних не передбачено, згідно з законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Як відомо, воєнний стан діє до 15 листопада поточного року й, імовірно, буде продовжений після цієї дати ще на 90 днів.

У вересні 30 календарних днів, з них:

вихідні — 9;

робочі — 21.

Вихідними у перший місяць осені стануть такі дати:

2 та 3 вересня;

9 та 10 вересня;

16 та 17 вересня;

23 та 24 вересня;

30 вересня.

Планер на місяць. Фото: freepik.com

Календар свят на вересень 2023 року — усі свята й дати місяця

1 вересня — День знань;

Школярі з квітами на День знань. Фото: google.com

2 вересня — День нотаріату;

— День нотаріату; 3 вересня — День підприємця;

— День підприємця; 8 вересня — Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів;

— Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів; 9 вересня — День українського кіно, Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка, День фізкультури і спорту;

День українського кіно 2023. Фото: google.com

10 вересня — День танкістів, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, Всесвітній день запобігання самогубствам;

День танкістів. Фото: defence-ua.com

13 вересня — День програміста;

— День програміста; 15 вересня — Міжнародний день демократії;

— Міжнародний день демократії; 16 вересня — Міжнародний день охорони озонового шару, День фармацевтичного працівника, День винахідника і раціоналізатора;

— Міжнародний день охорони озонового шару, День фармацевтичного працівника, День винахідника і раціоналізатора; 17 вересня — День працівника лісу, День рятувальника;

Український рятувальник з песиком. Фото: ДСНС України