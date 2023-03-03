Кулеба розповів, як Україна допомагає постраждалим від землетрусу туркам

Українці перевозять гуманітарну допомогу жертвам землетрусу в Туреччині

Український літак Ан-124 за тижлень перевіз до Туреччини понад 100 тонн гуманітарної допомоги. Робота українських льотчиків скоординована із європейськими та американськими союзниками.

Про це міністр закордонних справ України написав на своїй Twitter-сторінці.

Українська допомога Туреччині

Дмитро Кулеба наголосив, що тільки цього тижня український транспортний літак Ан-124 привіз на турецьку авіабазу Інджирлік 101 тонну гуманітарної допомоги.

Ця допомога призначається тим сім’ям, які постраждали від лютневих землетрусів.

Союзники об’єднуються

Міністр закордонних справ України закцентував увагу на спільну роботу України із західними союзниками.

За словами Кулеби, процес передачі гуманітарної допомоги контролюється Францією, сама гуманітарка доставляється українським літаком, а розвантажується турецькими і американськими військовими.

"Ми, як союзники, об’єднуємося у важкі часи", — зазначив очільник МЗС України.

Нагадаємо, що ще 7 лютого, на наступний день після руйнівного землетрусу, який забрав тільки у Туреччині життя майже 50 тисяч людей, Україна ухвалила рішення про відправлення майже ста рятувальників на допомогу у розборі завалів та порятунку тих, хто ще залишався живим під руїнами.

Фото: Twitter Кулеби