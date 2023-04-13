Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Не хотіли конфронтації: активісти скасували заплановане віче біля Лаври arrow

Не хотіли конфронтації: активісти скасували заплановане віче біля Лаври

13 квітня 2023 14:35
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Не хотіли конфронтації: активісти скасували заплановане віче біля Лаври
Парафіяни біля Лаври. Фото: Новини.LIVE
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Сьогодні, 14 квітня, біля Києво-Печерської Лаври активісти хотіли провести віче. Однак нічого так і не відбулося. За словами активістів вони вирішили не проводити нічого, аби не провокувати парафіян УПЦ МП, тому обмежилися тільки виступом.

Новини.LIVE показує, що відбувалося біля Лаври сьогодні.

Читайте також:

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
1 / 6

За словами кореспондентів Новини.LIVE на Віче, яке мало відбутися, прийшли десятки людей. Зокрема були присутні журналісти, поліція діалогу та одіозні активісти УПЦ МП. 

  • Люди, які зібралися навколо Лаври. Фото: Новини.LIVE
  • Жінка тримає зображення з іконою. Фото: Новини.LIVE
  • Активістка УПЦ МП. Фото: Новини.LIVE
1 / 3

Нагадаємо, що Українська православна церква (МП) отримала повідомлення, в якому зазначається, що з 29 березня з нею розривають договір про оренду Нижньої Лаври.

Своєю чергою, в Мінкульті підтвердили про надсилання релігійній організації листа-попередження від керівництва Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Додамо, в пресслужбі Православної церкви України наголошували, що усі монахи Києво-Печерської лаври, які відкинуть владу москви, можуть залишитися у Лаврі й продовжити своє служіння. Мета ПЦУ — не вигнати усіх з цього монастиря, а очистити його від омани "русского міра".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB