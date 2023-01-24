У Мінцифри розповіли, чи отримуватимуть українці повістки у "Дії"
Незабаром у державному застосунку "Дія" може з'явитися електронний військовий квиток. Втім повістки через нього надходити не будуть.
Про це розповів керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.
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Деталі
Як відомо, 30 грудня Кабінет Міністрів ухвалив новий Порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Зокрема, уряд визначив, кому з жінок треба стати на військовий облік, змінив вік постановки на військовий облік для чоловіків і запровадив кілька інших нововведень.
У новому порядку прописана можливість електронного обміну даними військовозобов’язаних, в тому числі і через застосунок "Дія".
"Насправді нічого глобально не змінилося, крім відображення військового квитка. Стосовно правил військового обліку, головна зміна — це зміна місця проживання", — розповів керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.
У Мінцифри зазначають, що ідея була в тому, що якщо людина хоче змінити місце проживання, їй не треба зніматися з обліку, а потім ставати на облік в іншому місці. Якщо військовозобов’язаний змінює адресу через "Дію", реєстр військовозобов’язаних автоматично отримає нові дані.
Чи будуть повістки у "Дії"
За словами Мстислава Баніка, повісток у "Дії" не видаватимуть. Також через "Дію" не можна буде стати на військовий облік.
"Дія — це все-таки не спосіб доставки повісток. Основна мета — надавати зручні зрозумілі сервіси, а не займатися такими речами, як повістки, щоб швидше їх доставити", — розповіли у відомстві.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні під час дії воєнного стану, який триває з лютого 2022 року, в громадян, підприємств, органів влади й самоврядування можуть вилучити автомобілі на потреби Збройних сил України.