У Мінцифри розповіли, чи отримуватимуть українці повістки у "Дії"

30 грудня Кабмін ухвалив новий Порядок військового обліку

Незабаром у державному застосунку "Дія" може з'явитися електронний військовий квиток. Втім повістки через нього надходити не будуть.

Про це розповів керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.

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Як відомо, 30 грудня Кабінет Міністрів ухвалив новий Порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Зокрема, уряд визначив, кому з жінок треба стати на військовий облік, змінив вік постановки на військовий облік для чоловіків і запровадив кілька інших нововведень.

У новому порядку прописана можливість електронного обміну даними військовозобов’язаних, в тому числі і через застосунок "Дія".

"Насправді нічого глобально не змінилося, крім відображення військового квитка. Стосовно правил військового обліку, головна зміна — це зміна місця проживання", — розповів керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.

У Мінцифри зазначають, що ідея була в тому, що якщо людина хоче змінити місце проживання, їй не треба зніматися з обліку, а потім ставати на облік в іншому місці. Якщо військовозобов’язаний змінює адресу через "Дію", реєстр військовозобов’язаних автоматично отримає нові дані.

Чи будуть повістки у "Дії"

За словами Мстислава Баніка, повісток у "Дії" не видаватимуть. Також через "Дію" не можна буде стати на військовий облік.

"Дія — це все-таки не спосіб доставки повісток. Основна мета — надавати зручні зрозумілі сервіси, а не займатися такими речами, як повістки, щоб швидше їх доставити", — розповіли у відомстві.

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