Регулятор оштрафував два обленерго за недотримання графіків відключень

На наступних засіданнях розглянуть питання про штрафи для інших обленерго

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оштрафувала два обленерго. Причина у недотриманні графіків відключень, а також за порушення газо- і водопостачання.

Про це інформує пресслужба НКРЕКП.

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Зазначається, що через недотримання графіків відключень за умов дефіциту оштрафували "ДТЕК Київські електромережі" та "Одеські електромережі". Минулого тижня за подібні порушення штраф отримали "Вінницяобленерго", "Волиньобленерго", "Чернівціобленерго".

Відомо, що на наступні засідання перенесено питання щодо штрафів для "Львівобленерго", "Тернопільобленерго", "Закарпаттяобленерго", "ДТЕК Київські регіональні електромережі" та "Полтаваобленерго".

Окрім того, комісія вирішила провести позапланові виїзні перевірки у шести енергопостачальників і подовжити ще на п'ятьох підприємствах. Коли саме відбудуться перевірки — невідомо.

Яка ситуація з електроенергією

Як відомо, сьогодні, 24 січня, в Україні спостерігається дефіцит електроенергії, попри збільшення виробництва. За інформацією Укренерго, до всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби.

Кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

Нагадаємо, нещодавно українцям розповіли, скільки часу знадобиться на відновлення енергосистеми без нових обстрілів. За словами енергетиків, без нових обстрілів мінімально необхідний термін відновлення енергосистеми — декілька місяців. Однак повне відновлення займе рік або ж півтора.