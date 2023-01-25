В Україні хочуть по-новому вручати повістки до суду — законопроєкт

Документом передбачається внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України

В Україні можуть ухвалити зміни до Кримінально-процесуального кодексу, згідно з якими буде новий порядок вручення повістки до суду, а адвокатам дозволять брати участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції.

Так, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту схвалити у першому читанні законопроєкт №8219 "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи". Пише "Я і Закон".

Які зміни до КПК пропонують внести

Метою законопроєкту визначено створення законодавчих умов для забезпечення поетапного початку впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЕСІТС) у кримінальне провадження.

Відповідно до проєкту закону, пропонується змінити:

порядок вручення повістки до суду;

підставу для скасування судового рішення;

участь адвокатів у судовому засіданні — дозволити режим відеоконференції з будь-якого місця з телефону чи планшета.

У пояснювальній записці зазначається, що для забезпечення ефективного введення Електронного суду необхідно внести зміни до статті 35 КПК, в якій передбачено можливість подання учасниками справи процесуальних документів в електронній формі до суду з використанням ЕСІТС.

Також запропоновано доповнити статті 135 та 136 КПК України та передбачити можливість виклику особи шляхом надіслання такому учаснику справи текстових повідомлень у порядку, визначеному Положенням про ЕСІТС та положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) ЕСІТС.

Зокрема, пропонується, що днем вручення повістки про виклик до слідчого судді, суду у разі використання Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та/або її окремої підсистеми (модуля) є день отримання судом повідомлення про доставку повістки про виклик до слідчого судді, суду офіційну електронну адресу особи.

Відповідно до Положення про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи офіційна електронна адреса — сервіс Електронного кабінету ЕСІТС, адреса електронної пошти, вказана користувачем в електронному кабінеті ЕСІТС, або адреса електронної пошти, зазначена в одному з державних реєстрів.

Крім того, пропонується доповнення статті 336 КПК України з метою регламентації порядку проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження.

Також пропонуються зміни до статей 385 та 387 Кримінального процесуального кодексу України, згідно з якими відбір та визначення присяжних проводиться з використанням модулів ЕСІТС.

Зазначимо, що законопроєкт внесений головою Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергієм Іонушасом.

Нагадаємо, раніше ми писали, керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік дав відповідь, чи отримуватимуть українці повістки в "Дія".