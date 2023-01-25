Ми в соцмережах:

Регіони
Одеса Київ Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Повістки в Україні збираються вручати по-новому: електронні документи, текстові повідомлення та відеоконференції arrow

Повістки в Україні збираються вручати по-новому: електронні документи, текстові повідомлення та відеоконференції

25 січня 2023 12:55
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
В Україні хочуть по-новому вручати повістки до суду — законопроєкт
Документом передбачається внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

В Україні можуть ухвалити зміни до Кримінально-процесуального кодексу, згідно з якими буде новий порядок вручення повістки до суду, а адвокатам дозволять брати участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції.

Так, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту схвалити у першому читанні законопроєкт №8219 "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи". Пише "Я і Закон".

Читайте також:

Які зміни до КПК пропонують внести

Метою законопроєкту визначено створення законодавчих умов для забезпечення поетапного початку впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЕСІТС) у кримінальне провадження.

Відповідно до проєкту закону, пропонується змінити:

  • порядок вручення повістки до суду;
  • підставу для скасування судового рішення;
  • участь адвокатів у судовому засіданні — дозволити режим відеоконференції з будь-якого місця з телефону чи планшета.

У пояснювальній записці зазначається, що для забезпечення ефективного введення Електронного суду необхідно внести зміни до статті 35 КПК, в якій передбачено можливість подання учасниками справи процесуальних документів в електронній формі до суду з використанням ЕСІТС.

Також запропоновано доповнити статті 135 та 136 КПК України та передбачити можливість виклику особи шляхом надіслання такому учаснику справи текстових повідомлень у порядку, визначеному Положенням про ЕСІТС та положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) ЕСІТС.

Зокрема, пропонується, що днем вручення повістки про виклик до слідчого судді, суду у разі використання Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та/або її окремої підсистеми (модуля) є день отримання судом повідомлення про доставку повістки про виклик до слідчого судді, суду офіційну електронну адресу особи.

Відповідно до Положення про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи офіційна електронна адреса — сервіс Електронного кабінету ЕСІТС, адреса електронної пошти, вказана користувачем в електронному кабінеті ЕСІТС, або адреса електронної пошти, зазначена в одному з державних реєстрів.

Крім того, пропонується доповнення статті 336 КПК України з метою регламентації порядку проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження.

Також пропонуються зміни до статей 385 та 387 Кримінального процесуального кодексу України, згідно з якими відбір та визначення присяжних проводиться з використанням модулів ЕСІТС.

Зазначимо, що законопроєкт внесений головою Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергієм Іонушасом.

Нагадаємо, раніше ми писали, керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік дав відповідь, чи отримуватимуть українці повістки в "Дія".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

14:10 Зростання цін оренди житла не перевищить 10% в 2023 році, - президент АФНУ Юрій Піта

Ексклюзив

14:00 Гончаренко: "Треба бути якоюсь моральною потворою, щоб у час війни займатися хабарництвом"

Ексклюзив

14:00 На день треба від 5 до 10 вантажівок, яких немає: як працює Одеський гумштаб

13:56 ВАКС обрав запобіжний захід колишньому заступнику Міністра розвитку громад: що відомо

13:55 Загроза блекауту: скільки відділень зможуть працювати без електрики

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

13:55 Зеленський показав фото, як ЗСУ виборюють перемогу для України

13:54 ​​​​​​​До танкової коаліції для України готова приєднатися ще одна країна ЄС, — ЗМІ

13:30 Смертельний алкоголь: на Одещині від отруєння помер чоловік, а жінка впала в кому

Новина з фото

13:25 Тіна Кароль у свій день народження випустила патріотичну колекцію одягу з українським брендом

Новина з фото

13:21 Прокуратура повідомила про підозру двом окупантам, які в Ірпені імітували розстріл цивільних

Ексклюзив

14:00 Гончаренко: "Треба бути якоюсь моральною потворою, щоб у час війни займатися хабарництвом"

Ексклюзив

14:00 На день треба від 5 до 10 вантажівок, яких немає: як працює Одеський гумштаб

Новина з відео

12:57 У розвідці розповіли, чи планує кремль новий наступ на Україну

Новина з відео

12:09 Нова пісня Дорофєєвої завірусилася у соцмережах напередодні прем‘єри

Новина з відео

09:25 Одеські лицарі завдали потужний удар по окупантах на Бахмутському напрямку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

08:41 У росії палала Феодорівська церква

Новина з відео

08:35 Тетянин день 2023: красиві привітання та яскраві листівки зі святом

Новина з відео

07:15 Іменини Тетяни 2023: найтепліші привітання у прозі та віршах й оригінальні листівки для іменинниць

Новина з відео

07:13 Лорак збирає гроші на відбудову осель українців: чи сказала вона слово "війна"

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 25 січня: Близнюкам — розібратися в почуттях, Козерогам — зайнятися здоров'ям

Ексклюзив

14:00 Гончаренко: "Треба бути якоюсь моральною потворою, щоб у час війни займатися хабарництвом"

Ексклюзив

14:00 На день треба від 5 до 10 вантажівок, яких немає: як працює Одеський гумштаб

08:00 Житло дорожчатиме: що відбувається з орендою та "вторинкою" і чого чекати далі

Ексклюзив

18:48 Зеленський почав масштабні чистки у владі: що це означає та кого можуть звільнити наступним

Ексклюзив

18:11 Колісна техніка, дрони та тепловізори: волонтер Сергій Притула про потреби українських військових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:30 Яйця Міноборони: що може стояти за черговим навколовійськовим скандалом

14:29 Велика чистка: хто з посадовців втратив посади 24 січня

Ексклюзив

13:45 Рятують життя: одеські комунальники почали акцію зі здачі крові

12:00 Звільнення Кирила Тимошенка: гроші, скандали, бекграунд

08:00 Роботи-вбивці і штучний інтелект: якою буде зброя майбутнього

Актуальне по темі

None 25 Січень 13:56

ВАКС обрав запобіжний захід колишньому заступнику Міністра розвитку громад: що відомо

None 25 Січень 14:12

Загроза блекауту: скільки відділень зможуть працювати без електрики

None 25 Січень 13:55

Зеленський показав фото, як ЗСУ виборюють перемогу для України

None 25 Січень 13:13

Смертельний алкоголь: на Одещині від отруєння помер чоловік, а жінка впала в кому

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB