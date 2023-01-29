У Мінреінтеграції дали інструкцію, як правильно вибрати генератор для оселі

Генератори бувають різних типів і не завжди підходять для будинків

Часті відключення світла в Україні після російських атак по критичній інфраструктурі змушують людей шукати автономні джерела постачання електроенергії. Останнім часом популярними стали генератори, але їх безліч, і підібрати не так просто.

У Мінреінтеграції дали поради, як правильно вибрати генератор для оселі.

Потужність

Генератора потужністю 3 кВт вистачить для одночасної роботи звичайних побутових приладів (холодильник, праска, електрочайник тощо). Пристрої потужністю 5 кВт дозволять додатково під’єднати ще телевізор, комп’ютер або приготувати обід на електроплиті. Більш потужні з них згодяться для живлення великих будинків чи комерційних приміщень.

Види

Найбільшим попит мають дизельні або бензинові генератори. Другі мають невеликий рівень шуму, невисоку вартість, але не здатні працювати тривалий час, а через високу вартість бензину кожен кіловат виходить відносно дорого. Дизельні добре переносять великі навантаження, менш затратні, однак мають високий рівень шуму й коштують дорожче від бензинових.

Фази

Генератор може бути однофазним на 220 Вт або трифазним (380 Вт). До першого варіанту можна підключати прилади зі споживанням до 220 Вт, другий призначений для промислового обладнання.

Тип запуску

Існують генератори з ручним, електричним, дистанційним або автоматичним пуском. Ручний пуск — найпоширеніший у генераторах з потужністю до 5 кВт. Щоб запустити його, необхідно смикнути за шнур.

За наявності електричного стартера увімкнення приладу здійснюється ключем запалювання, що розташований на панелі керування. Дистанційний запуск дозволяє вмикати пристрій за допомогою пульта, який додається до електростартера. Автоматичний же — підключає станцію автоматично у разі зникнення електрозабезпечення в будівлі.

"Щоб зорієнтуватися, якої потужності вам потрібен генератор, спершу визначте, яку кількість приладів ви збираєтесь живити цим пристроєм. Підрахуйте їх сумарну потужність і до отриманої цифри додайте 20-30%", — додали в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, в Одесі вщент згоріла квартира у багатоповерхівці. Причиною цього став генератор, який господарі використовували прямо у квартирі під час відключення світла.

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Раніше у ДСНС повідомляли, як правильно встановити генератор, якщо на вулиці дощитиме.