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Народна синоптикиня розповіла, якою буде погода в Україні завтра

2 лютого 2023 21:30
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Погода в Україні у п'ятницю, 3 лютого
Подекуди в Україні очікується морозна погода / Фото: Новини.LIVE
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Погода в Україні у п'ятницю, 3 лютого, буде вологою. На території країни прогнозують сніг.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

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Прогноз погоди від народної синоптикині

Мокрий сніг та сніг випадатимуть практично повсюди, але в різні періоди доби, на півдні — мокрий сніг та дощ.

Температура повітря найближчої ночі становитиме -1-4 градуси, а вдень 3 лютого передбачається від 0 до +3 градусів, на півдні до +5 градусів.

У західних областях вже завтра вдень повітря освіжиться до 0-2 градусів морозу.

У Києві 3 лютого сніжитиме, можливий мокрий сніг. Вночі від -1 до -3 градусів, завтра вдень від 0 до +2 градусів.

Погода за даними Укргідрометцентру

За інформацією Укргідрометцентру, завтра в Україні буде хмарно. Очікується невеликий мокрий сніг, вдень на півдні невеликий дощ, на Закарпатті помірні опади.

На дорогах країни місцями ожеледиця; у південній частині вночі та вранці подекуди туман.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі — південний, 5-10 м/с, у західних областях вночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5 градусів морозу; вдень від 1 градусу морозу до +4 тепла, у південній частині 2-7 градусів тепла; у Карпатах протягом доби 3-8 градусів морозу.

погода

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

2-6 лютого на ділянці Верхнього Дніпра в межах України (Чернігівський район Чернігівської області) утримуватиметься значне затоплення заплави, порушення транспортного сполучення з окремими прирічковими селами вздовж Верхнього Дніпра та часткове затоплення окремих населених пунктів у Чернігівському районі Чернігівської області. II рівень небезпеки — помаранчевий.

2-6 лютого на ділянці Десни Новгород-Сіверський — Макошине (Новгород-Сіверський, Корюківський і Чернігівський райони Чернігівської області) відбуватиметься посилення льодових явищ, можливі різкі коливання рівнів води до 0,1-0,2 м за добу з утриманням і збільшенням затоплення заплави і замерзання води на ній, порушення транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни; на притоці Десни р. Снов утримуватиметься перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області. II рівень небезпеки — помаранчевий.

Нагадаємо, на біостанції у селищі Гайдари Харківської області бабак Тимко спрогнозував, що весна цього року почнеться в середині березня

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