Укрзалізниця призначила приміські потяги у двох областях

Потяги курсуватимуть із 4 лютого

Укрзалізниця призначила приміські пасажирські потяги між населеними пунктами Донецької та Харківської областей. Рейси розпочнуться з 4 лютого.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Деталі

Призначено наступні рейси:

№ 6602 та № 6604 Слов'янськ — Придонецька, № 6603 Придонецька — Слов'янськ. Зупинки на станціях ім. Кожушко, Слов'янський курорт;

№ 6705 Придонецька — Кіндратівка щоденно та № 6703 Слов'янськ — Кіндратівка щоденно. Зупинки на станціях Слов'янський курорт, ім. Кожушко, Слов'янськ, Шпичкине, Краматорськ, Дружківка, Кіндратівка;

№ 6704, № 6706 Кіндратівка — Слов'янськ та зупинки на станціях Дружківка, Краматорськ, Шпичкине.

Також буде організовано автобусне перевезення на дільниці Придонецька — Лиман, щоденно.

Крім того, в Укрзалізниці нагадали, що з 2 лютого курсують приміські потяги:

№ 6812 Краматорськ — Харкiв, що на дільниці Краматорськ — Лозова курсуватиме щоденно, а на дільниці Лозова — Харків крім понеділка. Зупинки по станціях Шпичкине, Слов'янськ, Шидловська, Бантишеве, Гусарiвка, Барвiнкове, Язикове, Гаврилiвка, Дубове, Близнюки, Лозова, Краснопавлiвка, Лихачове, Мерефа, Харкiв;

№ 6813 Харкiв — Слов’янськ, що на дільниці Слов’янськ — Лозова курсуватиме щоденно, а на дільниці Лозова — Харків крім понеділка. Зупинки по станціях Мерефа, Лихачове, Краснопавлiвка, Лозова, Близнюки, Дубове, Гаврилiвка, Язикове, Барвiнкове, Гусарiвка, Бантишеве, Шидловська.

Нагадаємо, національний залізничний перевізник "Укрзалізниця" оновив правила купівлі квитків на потяги. Це дозволить уникнути спекуляцій.