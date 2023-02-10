Українці отримуватимуть судові повістки у Viber: що відомо
З 10 лютого українці зможуть отримувати судові повістки у Viber. У випадку, коли мобільний телефон абонента не "прив’язаний" до месенджера, повістки як і раніше надходитимуть у формі SMS-повідомлень.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
-
Зеленський зібрав Ставку: говорили про ситуацію на передовій та наслідки нової атаки росії
-
Посли G7 закликали Верховну Раду відновити е-декларування для запобігання корупції
-
Billboard назвав жінку 2023 року: вона приєдналась до Мадонни, Леді Гаги, Карді Бі та інших зірок
-
В Україні оголосили відбій тривоги: чи запускала росія ракети
-
Втретє за день: в Україні оголосили повітряну тривогу
-
Росія продовжить ракетні атаки щонайменше до весни: подробиці потужного удару за 10 лютого
-
"Думала, що вже не вийде": KOLA презентувала нову чуттєву пісню, яку написала за 25 хвилин
-
Морози відступають: якою буде погода в Україні у суботу
-
"Будуть зміни в Кабміні, скандали з посадовцями та депутатами": політконсультант Владислав Станков про корупцію
-
Анастасія Меркушина розповіла про виграшну тактику для перегонів у біатлоні
Деталі
Для своєчасного інформування учасників судового процесу про час і місце розгляду справи Державна судова адміністрація України затвердила Порядок надсилання судових повісток, повідомлень і викликів учасникам судового процесу в електронній формі.
Відповідно до вказаного Порядку, повістки за заявою учасника судового процесу (форма заяви надаватиметься учаснику судового процесу в суді або самостійно завантажуватиметься ним з офіційної сторінки суду, розміщеної на офіційному вебпорталі судової влади України) першочергово надсилатимуть у месенджер. У випадку, коли мобільний телефон абонента не "прив’язаний" до месенджера, повістки як і раніше надходитимуть у формі SMS-повідомлень.
Дані, які підтверджуватимуть надсилання та доставку таких повідомлень у Viber, будуть надходити та зберігатися в автоматизованій системі документообігу суду (із запобіганням їх видалення чи коригування).
З інформацією про наявні програмні засоби, для яких реалізовано технічну можливість направлення судового виклику, учасник судового процесу зможе ознайомитися в приміщенні суду або на офіційному вебпорталі судової влади України.
Нагадаємо, Мінцифри спільно з Міноборони, Мінсоцполітики та Мінветеранів розробили план з удосконалення роботи військово-лікарських комісій. Йдеться про цифровізацію, аби полегшити процес.