Українці отримуватимуть судові повістки у Viber

Якщо номер людини не прив'язаний до Viber, то повістки приходитимуть смс-повідомленням

З 10 лютого українці зможуть отримувати судові повістки у Viber. У випадку, коли мобільний телефон абонента не "прив’язаний" до месенджера, повістки як і раніше надходитимуть у формі SMS-повідомлень.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Деталі

Для своєчасного інформування учасників судового процесу про час і місце розгляду справи Державна судова адміністрація України затвердила Порядок надсилання судових повісток, повідомлень і викликів учасникам судового процесу в електронній формі.

Відповідно до вказаного Порядку, повістки за заявою учасника судового процесу (форма заяви надаватиметься учаснику судового процесу в суді або самостійно завантажуватиметься ним з офіційної сторінки суду, розміщеної на офіційному вебпорталі судової влади України) першочергово надсилатимуть у месенджер. У випадку, коли мобільний телефон абонента не "прив’язаний" до месенджера, повістки як і раніше надходитимуть у формі SMS-повідомлень.

Дані, які підтверджуватимуть надсилання та доставку таких повідомлень у Viber, будуть надходити та зберігатися в автоматизованій системі документообігу суду (із запобіганням їх видалення чи коригування).

З інформацією про наявні програмні засоби, для яких реалізовано технічну можливість направлення судового виклику, учасник судового процесу зможе ознайомитися в приміщенні суду або на офіційному вебпорталі судової влади України.

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