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На півночі Україні можливі серйозні підтоплення: синоптики спрогнозували погоду на завтра

16 лютого 2023 20:00
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Погода в Україні 17 лютого — синоптики попереджають про небезпеку
Подекуди прогнозують морози
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Погода в Україні у п'ятницю, 17 лютого, буде без істотних опадів. Однак вдень місцями прогнозують мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні

Завтра буде хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг, в західних областях мокрий сніг та дощ. Вітер південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с.

У Карпатах, на сході та північному сході країни на дорогах подекуди ожеледиця. Температура на Лівобережжі вночі 5-10° морозу, у східних областях до 14°, вдень 0-5° морозу; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла, в південній частині, Львівській та Волинській областях 3-8° тепла, в Одеській області до 11° тепла.

погода

Погода у Київській області

У столиці очікується хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

Небезпечні явища

17-19 лютого, у зв’язку з відлигою та опадами, очікується підйом рівнів води над поточними рівнями, без негативних наслідків:

  • на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) 0,2-1,2 м;
  • на річках басейну Західного Бугу 0,1-0,5 м.

На окремих гірських притоках Дністра відбуватиметься подальше руйнування льодового покриву, місцями льодохід.
Без негативних наслідків. Рівень небезпеки — зелений.

15-16 лютого на пригирловій ділянці Десни (Броварський район, Київської області) внаслідок часткового руйнування льоду рівень води знижуватиметься до 0,1-0,5 м за добу з утриманням затоплення заплави нижче поста Літки. І рівень небезпеки — жовтий.

16-20 лютого на ділянці Верхнього Дніпра (в межах країни) та ділянці Десни Новгород-Сіверський — Макошине утримуватиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення з окремими прирічковими селами у Чернігівському, Новгород-Сіверському, Корюківському районах та часткове затоплення окремих населених пунктів у Чернігівському районі Чернігівської області. II рівень небезпеки — оранжевий.

погода

Нагадаємо, на Україну насувається потепління. Синоптики прогнозують ранню весну та аномально теплу температуру.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко розповідала, що у п'ятницю, 17 лютого, в Україні очікується морозна погода.

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