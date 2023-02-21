У Маріуполі люди, аби не померти з голоду, отримують їжу у пунктах видачі гуманітарки

В Маріуполі люди годинами стоять у черзі, аби отримати тарілку каші, — Андрющенко
Мешканці захопленого російськими окупаційними військами Маріуполя змушені отримувати їжу у пунктах видачі. Люди годинами стоять у черзі, аби отримати тарілку каші.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі радник офіційного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
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Виживання у Маріуполі
Мешканці Маріуполя, які залишилися у знищеному і захопленому росіянами місті, виживають за допомогою роздачі гуманітарки від окупантів.
Зокрема, люди приходять у пункти видачі їжі, аби отримати тарілку каші і таким чином не померти з голоду.
Години у черзі
Петро Андрющенко опублікував фото такої черги, зробленої 20 лютого у лівобережній частині Маріуполя.
У таких чергах, зазначив радник міського голови, люди стоять годинами.
Нагадаємо, у січні Андрющенко повідомляв, що у Маріуполі та навколишніх селах цивільні та військові російські окупанти продають свою їжу та сухпайки місцевим жителям. На зароблені таким чином гроші росіяни купують самогон.
Фото: Telegram-канал Андрющенка