У Маріуполі люди, аби не померти з голоду, отримують їжу у пунктах видачі гуманітарки

В окупованому росіянами місті мешканці намагаються вижити за допомогою гуманітарної допомоги

Мешканці захопленого російськими окупаційними військами Маріуполя змушені отримувати їжу у пунктах видачі. Люди годинами стоять у черзі, аби отримати тарілку каші.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі радник офіційного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Виживання у Маріуполі

Мешканці Маріуполя, які залишилися у знищеному і захопленому росіянами місті, виживають за допомогою роздачі гуманітарки від окупантів.

Зокрема, люди приходять у пункти видачі їжі, аби отримати тарілку каші і таким чином не померти з голоду.

Години у черзі

Петро Андрющенко опублікував фото такої черги, зробленої 20 лютого у лівобережній частині Маріуполя.

У таких чергах, зазначив радник міського голови, люди стоять годинами.

Нагадаємо, у січні Андрющенко повідомляв, що у Маріуполі та навколишніх селах цивільні та військові російські окупанти продають свою їжу та сухпайки місцевим жителям. На зароблені таким чином гроші росіяни купують самогон.

Фото: Telegram-канал Андрющенка