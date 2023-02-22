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Жінки, які зазнають домашнього насильства, утричі частіше вдаються до самогубства

22 лютого 2023 10:23
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Дослідження продемонструвало вплив домашнього насильства на жіночий суїцид
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

У Британії жінки, які є жертвами домашнього насильства, утричі частіше накладають на себе руки. Ті ж, хто зазнають сексуального насильства, роблять це у сім разів частіше.

Про це повідомило видання The Guardian.

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Дослідження у Британії

У Великій Британії було проведене наукове дослідження щодо психічного здоров’я дорослих громадян, яке виявило зв’язок між самогубствами та домашнім насиллям.

Дослідження провела Саллі МакМанус, експерт з питань охорони здоров’я Лондонського університету.

Домашнє насильство і суїцид

Результати дослідження продемонстрували, що жінки, які зазнають домашнього насильства, утричі частіше вдаються до самогубства, ніж ті, хто не мав такого негативного досвіду.

Ті ж, хто зазнавав ще й сексуального насильства, мають ще вищий ризик самогубства — вони у сім разів частіше намагаються вкоротити собі віку.

Сигнал для лікарів

Борці за права жінок, коментуючи це дослідження, назвали його результати "шокуючими і жахаючими".

Вони наголосили, що ця інформація повинна спонукати лікарів загальної практики, акушерок, персонал центрів зайнятості та інших спеціалістів, які контактують із вразливими жінками, почати регулярно запитувати таких жінок про особисту безпеку.

Нагадаємо, що Бенксі до Дня святого Валентина створив графіті, присвячене проблемі домашнього насильства.

Фото: Pixabay

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