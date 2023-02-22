В Україні вперше продадуть NFT-колекцію із зображенням котів: кошти витратять на морські дрони для ЗСУ
В Україні створюють першу національну NFT-колекцію. Колекція, яка складатиметься із котів ЗСУ, буде продана для купівлі чотирьох морських дронів.
Про це повідомляє Telegram-канал UACatsDivision.
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NFT-коти ЗСУ
UACatsDivision спільно з UNITED24 та криптомедіа INCRYPTED створять першу в історії України національну NFT-колекцію.
Експонатами цієї колекції будуть коти ЗСУ.
"Котик із ТрО, котик-морпіх, котик-медик, котик-журналіст і ще 10 000 різних котів, які боронять рідну землю від ворога. Будь-хто охочий може отримати унікального пухнастого героя та зробити власний внесок у перемогу України", — йдеться у пресрелізі.
Допомога українській армії
Після створення цю колекцію планують продати.
На виручені кошти будуть куплені чотири одиниці морських дронів.
"Наша мета: не тільки зібрати 40 мільйонів гривень та придбати 4 морських дрони для першого у світі флоту морських дронів, а показати всьому світу героїзм української нації у боротьбі за свободу та незалежність України", — пояснили організатори акції.
Нагадаємо, що у листопаді на кілька таких морських дронів для ВМС України зібрали кошти громадяни Литви.
Фото: UACatsDivision