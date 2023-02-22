​​​​​​​В Україні вперше продадуть NFT-колекцію із зображенням котів: кошти витратять на морські дрони для ЗСУ

Кожен бажаючий може долучитися до створення NFT-колекції військових котів

В Україні створюють першу національну NFT-колекцію. Колекція, яка складатиметься із котів ЗСУ, буде продана для купівлі чотирьох морських дронів.

Про це повідомляє Telegram-канал UACatsDivision.

NFT-коти ЗСУ

UACatsDivision спільно з UNITED24 та криптомедіа INCRYPTED створять першу в історії України національну NFT-колекцію.

Експонатами цієї колекції будуть коти ЗСУ.

"Котик із ТрО, котик-морпіх, котик-медик, котик-журналіст і ще 10 000 різних котів, які боронять рідну землю від ворога. Будь-хто охочий може отримати унікального пухнастого героя та зробити власний внесок у перемогу України", — йдеться у пресрелізі.

Допомога українській армії

Після створення цю колекцію планують продати.

На виручені кошти будуть куплені чотири одиниці морських дронів.

"Наша мета: не тільки зібрати 40 мільйонів гривень та придбати 4 морських дрони для першого у світі флоту морських дронів, а показати всьому світу героїзм української нації у боротьбі за свободу та незалежність України", — пояснили організатори акції.

Нагадаємо, що у листопаді на кілька таких морських дронів для ВМС України зібрали кошти громадяни Литви.

Фото: UACatsDivision