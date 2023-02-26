"Нас чекають температурні контрасти": народний синоптик розповів, якою буде погода завтра

Прогноз погоди на 27 лютого

Завтра, 27 лютого, в Україні варто очікувати прохолодної погоди, проте подекуди температура повітря буде високою. На українців чекають температурні контрасти.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталія Діденко.

Прогноз погоди на 27 лютого

За її словами, в містах України буде від 5 градусів морозу вночі до +20 градусів вдень.

"Весняні чи передвесняні синоптичні гойдалки часом закручують нам голову, проте завжди можна очікувати чогось цікавого від погоди. Ось і завтра заключний понеділок зими продемонструє неординарну захоплюючу синоптичну ситуацію", — пише вона.

Зазначається, що найближчої ночі температура повітря становитиме у північній частині та більшості західних областей 0-5 градусів морозу, на решті території близько нуля, на півдні та південному сході +2...+5 градусів тепла.

Упродовж дня температура повітря в більшості областей України очікується в межах від 2 морозу до 3 тепла, у центрі до +3...+6 градусів тепла.

"А ось на півдні та південному сході України запахне квітнем, передбачається +10...+15 градусів, у Криму ймовірно до +15...+18 градусів, на південному узбережжі до +20 градусів! Через таку неймовірно строкату температуру повітря опади, зрозуміло, виступатимуть у різних фазах — від дощу до снігу", — йдеться в повідомленні.

Від опадів завтра утримаються Волинь, Рівненщина, Чернігівщина, Крим, Запоріжжя, Донеччина.

Погода в Києві

У Києві 27 лютого переважатиме хмарна погода, вдень ймовірні незначні опади. Температура повітря у столиці вночі -1-3 градуси морозу, вдень близько нуля.

Попередження про лавинну небезпеку

Значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень), утримується:

26-27 лютого — на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей;

27 лютого — у горах Чернівецької області.

Також можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Українцям рекомендують утриматись від походів на високогір'я

Помірна сніголавинна небезпека (ІІ рівень), утримується:

26 лютого — у горах Чернівецької області;

26-27 лютого — у горах Львівської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні вже незабаром почне знову тішити українців теплом. Після "плюсів" наприкінці лютого, березень прийде до нашої країни з ще більшим потеплінням.