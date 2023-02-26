"Нас чекають температурні контрасти": народний синоптик розповів, якою буде погода завтра
Завтра, 27 лютого, в Україні варто очікувати прохолодної погоди, проте подекуди температура повітря буде високою. На українців чекають температурні контрасти.
Про це розповіла народна синоптикиня Наталія Діденко.
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Прогноз погоди на 27 лютого
За її словами, в містах України буде від 5 градусів морозу вночі до +20 градусів вдень.
"Весняні чи передвесняні синоптичні гойдалки часом закручують нам голову, проте завжди можна очікувати чогось цікавого від погоди. Ось і завтра заключний понеділок зими продемонструє неординарну захоплюючу синоптичну ситуацію", — пише вона.
Зазначається, що найближчої ночі температура повітря становитиме у північній частині та більшості західних областей 0-5 градусів морозу, на решті території близько нуля, на півдні та південному сході +2...+5 градусів тепла.
Упродовж дня температура повітря в більшості областей України очікується в межах від 2 морозу до 3 тепла, у центрі до +3...+6 градусів тепла.
"А ось на півдні та південному сході України запахне квітнем, передбачається +10...+15 градусів, у Криму ймовірно до +15...+18 градусів, на південному узбережжі до +20 градусів! Через таку неймовірно строкату температуру повітря опади, зрозуміло, виступатимуть у різних фазах — від дощу до снігу", — йдеться в повідомленні.
Від опадів завтра утримаються Волинь, Рівненщина, Чернігівщина, Крим, Запоріжжя, Донеччина.
Погода в Києві
У Києві 27 лютого переважатиме хмарна погода, вдень ймовірні незначні опади. Температура повітря у столиці вночі -1-3 градуси морозу, вдень близько нуля.
Попередження про лавинну небезпеку
Значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень), утримується:
- 26-27 лютого — на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей;
- 27 лютого — у горах Чернівецької області.
Також можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Українцям рекомендують утриматись від походів на високогір'я
Помірна сніголавинна небезпека (ІІ рівень), утримується:
- 26 лютого — у горах Чернівецької області;
- 26-27 лютого — у горах Львівської області.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні вже незабаром почне знову тішити українців теплом. Після "плюсів" наприкінці лютого, березень прийде до нашої країни з ще більшим потеплінням.