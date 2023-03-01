В Укренерго розповіли, яка ситуація в енергосистемі України на 1 березня

Дефіцит потужності відсутній вже 18 днів

Попри масовані атаки росії українським енергетикам вдалося відновити електропостачання в Україні. Наразі в системі не прогнозується дефіциту потужності.

Про це інформує пресслужба НЕК "Укренерго".

Ситуація в енергосистемі

За даними Укренерго, потреба в електриці країни повністю покривається виробничими потужностями українських електростанцій та незначним обсягом імпорту з Європи.

"За 4,5 місяці, за даними Генеральної прокуратури, 255 ракет і дронів влучили по енергетичній інфраструктурі. З них 214 — по об’єктах високовольтної мережі НЕК "Укренерго", — розповіли у компанії.

Однак завдяки професійній роботі енергетиків, всього за декілька місяців в Україні відновлено функціональність енергосистеми та електростанцій.

"Відновлено роботу ще однієї з електростанцій, що збільшило доступну потужність в енергосистемі та відповідно її операційну безпеку. Інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через водопілля мають багато ресурсів", — зазначають в Укренерго.

Відомо, що енергетики продовжують ремонтні роботи на всіх об’єктах енергосистеми, які раніше зазнали пошкоджень, аби відновити повноцінну роботу по всій країні.

Нагадаємо, раніше в Оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що протягом двох днів росія спробує завдати нового масованого удару.