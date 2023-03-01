Справжня весна: народний синоптик розповів, якою буде погода завтра

Прогноз погоди на 2 березня

Завтра, 2 березня, в Україні буде хмарна та суха погода. Опадів не передбачається.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталія Діденко.

Прогноз погоди на 2 березня

За її словами, 2 березня в Україні опадів не очікується, буде хмарно, або мінлива хмарність із сонечком.

"Вночі передбачається 2-7 градусів морозу, вдень 2-7 градусів тепла, на Закарпатті та на крайньому півдні України 6-11 градусів тепла", — йдеться в повідомленні.

Погода в Києві

Завтра, 2 березня, у Києві переважатиме суха погода. Найближчої ночі буде 1-4 градуси морозу, завтра вдень 4-6 градусів тепла.

Якою буде погода

Так, за даними синоптиків, завтра, 2 березня, у більшості регіонів буде хмарно, але з проясненнями. Опадів не очікується.

Вітер буде північно-західний 7-12 м/с. У Карпатах вночі очікується мороз від 1 до 10 градусів морозу. А от вдень температура підніметься до 6 градусів тепла. У південній частині та на Закарпатті — 5-10 градусів тепла.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розробили кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні.