Справжня весна: народний синоптик розповів, якою буде погода завтра
Завтра, 2 березня, в Україні буде хмарна та суха погода. Опадів не передбачається.
Про це розповіла народна синоптикиня Наталія Діденко.
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Прогноз погоди на 2 березня
За її словами, 2 березня в Україні опадів не очікується, буде хмарно, або мінлива хмарність із сонечком.
"Вночі передбачається 2-7 градусів морозу, вдень 2-7 градусів тепла, на Закарпатті та на крайньому півдні України 6-11 градусів тепла", — йдеться в повідомленні.
Погода в Києві
Завтра, 2 березня, у Києві переважатиме суха погода. Найближчої ночі буде 1-4 градуси морозу, завтра вдень 4-6 градусів тепла.
Якою буде погода
Так, за даними синоптиків, завтра, 2 березня, у більшості регіонів буде хмарно, але з проясненнями. Опадів не очікується.
Вітер буде північно-західний 7-12 м/с. У Карпатах вночі очікується мороз від 1 до 10 градусів морозу. А от вдень температура підніметься до 6 градусів тепла. У південній частині та на Закарпатті — 5-10 градусів тепла.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розробили кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні.