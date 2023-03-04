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Залишайтеся вдома: синоптики попередили про небезпеку та розповіли прогноз погоди на сьогодні

4 березня 2023 07:31
b104d1a1-7cea-440b-eb19-d8dc997d7e00 - Вікторія Полісан
Прогноз погоди на 4 березня
b104d1a1-7cea-440b-eb19-d8dc997d7e00 - Вікторія Полісан

Сьогодні, 4 березня, у всіх областях України варто очікувати сильний вітер та мокрий сніг. Синоптики розповіли, що день буде хмарним.

Про це повідомляє Український гідрометцентр

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Прогноз погоди на 4 березня

Сьогодні очікуються хмарна з проясненнями погода. Опадів не передбачають лише вдень у північній частині країни, місцями невеликий дощ та мокрий сніг.

"Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім південної частини, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах 2-7° морозу; вдень 3-8° тепла, на півдні країни 6-11° тепла", — йдеться в повідомленні. 

погода

Погода в Києві

В Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг.  Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. 

"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 3-8° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла", — повідомляють синоптики. 

 

Попередження про небезпеку

Вдень 4 березня в Україні, крім південної частини, пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий. 

"Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — попереджають в Гідрометцентрі. 

Прогноз від народного синоптика

За словами народної синоптикині Наталії Діденко, у суботу очікується суха, але вітряна погода, у північних областях пройде невеликий мокрий сніг. Температура повітря становитиме 3-7 градусів тепла, на півдні та Закарпатті буде 6-11 градусів тепла.

У суботу у Києві буде західний вітер, мокрий сніг, а максимальна температура сягне 5 градусів тепла. У неділю вітер зміниться на північно-західний. Температура повітря становитиме 2-3 градуси тепла. Опадів не передбачається.

погода

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі розробили кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні України.

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