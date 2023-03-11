Синоптики попередили про пориви вітру: прогноз погоди на 12 березня

Прогноз погоди на 12 березня

Завтра, 12 березня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують пориви вітру та опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вночі в Україні очікується дощ та мокрий сніг. У східній частині вдень — невеликий дощ, у північних областях — невеликий мокрий сніг. На решті території України буде без опадів.

"Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у південно-східній частині 4-9° тепла; вдень 2-7° тепла, у східних областях та на крайньому півдні 8-13° тепла", — йдеться в повідомленні.

Погода в Києві

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Київській області. Очікується хмарність з проясненнями.

Вночі дощ та мокрий сніг, вдень місцями невеликий мокрий сніг. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.

"Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла", — повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попередили, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Сходження лавин

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), утримується на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", — йдеться в повідомленні.

Низька сніголавинна небезпека (1 рівень), утримується у горах Львівської області та Чернівецької областей.

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"У неділю, 12-го березня, в Україні опадів поменшає, тепла також стане менше, похолоднішає вдень до +3+8 градусів", — розповіла Наталія Діденко.

Нагадаємо, що у Гідрометцентрі нагадали, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.