Тепла в Україні побільшає: в яких областях очікувати покращення погоди 13 березня

Температура повітря протягом дня підвищиться до 5-10 градусів тепла

Завтра, 13 березня, майже по всій території України очікується суха погода. На сході, півдні та в центрі буде сонячно.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

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"Антициклон з центром над Чорним морем зумовить майже скрізь в Україні суху погоду", — розповіла Діденко.

На півночі — без істотних опадів, більше хмарності, окрім Сумської області.

У західних областях очікується хмарність. На Волині та Рівненщині можливий невеликий дощ та мокрий сніг вночі.

"У більшості східних областей, очікується сонячний день. Вночі трохи підмерзне,-1-3 градуси, вдень +3+6 градусів", — повідомила синоптикиня.

Завтра, 12 березня, температура повітря протягом дня підвищиться до 5-10 градусів тепла.

Погода у Києві

Завтра у Києві опади малоймовірні. Вночі очікується -1-3 градуси, а вдень потепліє до +7 градусів.

Нагадаємо, Укргідрометцентр повідомляє, що завтра, 13 березня, у більшості регіонів очікується мокрий сніг та дощ. Через це, на дорогах місцями буде ожеледиця.

Також ми писали, що сьогодні, 12 березня, у Київській області синоптики попереджають про небезпечні погодні явища. Упродовж дня будуть сильні пориви вітру.

Додамо, у Гідрометцентрі нагадали, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.