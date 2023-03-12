Виставка у Польщі "Україна під іншим небом"

Варшавський центр сучасного мистецтва

У Варшавському Центрі сучасного мистецтва Замок Уяздовський завершилась виставка сучасного українського мистецтва "Україна. Під іншим небом". Експонати демонструють жорстокість російської армії та кривавий напад росії на Україну.

Кореспондент Новини.LIVE побував на виставці.

Що відомо про виставку

На виставці експонували понад 200 робіт 30 художників та художниць. Відвідування виставки було безкоштовним для громадян України, а по четвергам — для всіх охочих.

Виставку відкрили 4 листопада у Варшаві. Головне послання для відвідувачів виставки — те, що в українці щоденно під смертельною загрозою внаслідок війни, яку принесла росія.

"Витвори мистецтва, що представлені на виставці, зображують звірство російського окупанта і намагаються достукатися до совісті громадськості усього світу", — заявили організатори.

На афіші виставки – робота художника-документаліста Романа Бордуна із серії "Давайте залишимо це на кращі часи" – фото квартири в Ірпіні після артобстрілу.

Нагадаємо, Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків презентував масштабну виставку "Тим часом у домі Ханенків". Вона триватиме з 11 березня по 30 квітня.