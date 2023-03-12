У Київській області правоохоронці розшукали в лісі 4-річну зниклу дівчинку: деталі розшуку
У Київській області знайшли 4-річну Вікторію, яка сьогодні загубилася. Дитина вирішила піти за мамою в ліс та не змогла знайти вихід.
Про це повідомляє начальник ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов.
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Деталі
"На пошуки 4-річної Вікторії із Плесецького ми оперативно підняли сьогодні кримінальний блок, ювеналів, спецпризначенців, патрульних. Долучились військові, ДФТГ, без перебільшення, дитину шукали всією громадою, прочісували поля, підіймали дрони", — розповів Нєбитов.
Кінологи та поліцейські вівчарки йшли по сліду дівчинки шість кілометрів. Вони почули плач дитини у лісі.
4-річну Вікторію вже повернули батькам.
"Дякую усім підрозділам поліції Київщини, бійцям ЗСУ та небайдужим громадянам за злагоджену й ефективну роботу з розшуку дівчинки. Радість в очах дітей, спокій батьків — це те, заради чого ми служимо і захищаємо!", — додав Нєбитов.
Нагадаємо, сьогодні у селі Плесецьке, що на Київщині, зникла 4-річна дитина. Дівчинка була на прогулянці.
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