У Київській області правоохоронці розшукали в лісі 4-річну зниклу дівчинку: деталі розшуку

Кінологи та поліцейські вівчарки йшли по сліду дівчинки шість кілометрів

У Київській області знайшли 4-річну Вікторію, яка сьогодні загубилася. Дитина вирішила піти за мамою в ліс та не змогла знайти вихід.

Про це повідомляє начальник ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов.

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"На пошуки 4-річної Вікторії із Плесецького ми оперативно підняли сьогодні кримінальний блок, ювеналів, спецпризначенців, патрульних. Долучились військові, ДФТГ, без перебільшення, дитину шукали всією громадою, прочісували поля, підіймали дрони", — розповів Нєбитов.

Кінологи та поліцейські вівчарки йшли по сліду дівчинки шість кілометрів. Вони почули плач дитини у лісі.

4-річну Вікторію вже повернули батькам.

"Дякую усім підрозділам поліції Київщини, бійцям ЗСУ та небайдужим громадянам за злагоджену й ефективну роботу з розшуку дівчинки. Радість в очах дітей, спокій батьків — це те, заради чого ми служимо і захищаємо!", — додав Нєбитов.

Нагадаємо, сьогодні у селі Плесецьке, що на Київщині, зникла 4-річна дитина. Дівчинка була на прогулянці.

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