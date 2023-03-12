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У Київській області правоохоронці розшукали в лісі 4-річну зниклу дівчинку: деталі розшуку

12 березня 2023 21:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кінологи та поліцейські вівчарки йшли по сліду дівчинки шість кілометрів
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Київській області знайшли 4-річну Вікторію, яка сьогодні загубилася. Дитина вирішила піти за мамою в ліс та не змогла знайти вихід.

Про це повідомляє начальник ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов.

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Деталі

"На пошуки 4-річної Вікторії із Плесецького ми оперативно підняли сьогодні кримінальний блок, ювеналів, спецпризначенців, патрульних. Долучились військові, ДФТГ, без перебільшення, дитину шукали всією громадою, прочісували поля, підіймали дрони", — розповів Нєбитов.

Кінологи та поліцейські вівчарки йшли по сліду дівчинки шість кілометрів. Вони почули плач дитини у лісі. 

4-річну Вікторію вже повернули батькам.

"Дякую усім підрозділам поліції Київщини, бійцям ЗСУ та небайдужим громадянам за злагоджену й ефективну роботу з розшуку дівчинки. Радість в очах дітей, спокій батьків — це те, заради чого ми служимо і захищаємо!", — додав Нєбитов.

Нагадаємо, сьогодні у селі Плесецьке, що на Київщині, зникла 4-річна дитина. Дівчинка була на прогулянці.

Також ми писали, що на Одещині рятувальники зняли з кондиціонера 8-річну дитину.

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