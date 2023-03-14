В ООН назвали кількість жертв війни серед мирного населення України
Російські окупанти за рік війни убили чи поранили 17,6 тисячі мирних громадян України. Найбільше цивільних постраждало від війни у Донецькій та Луганській областях.
Про це повідомило Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
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Втрати на підконтрольній території
За інформацією ООН, на території, підконтрольній уряду України, з 24 лютого 2022 року по 12 березня 2023 року зафіксовано 17 619 втрат серед мирного населення.
Йдеться про 6 372 убитих і 11 247 поранених.
Найбільші втрати зафіксовані у Донецькій і Луганській областях — 9 051 осіб (3 762 загиблих і 5 289 поранених).
Втрати в окупації
За цей же період на територіях, які захопила російська федерація, втрати складають 4 346 осіб (1 859 загиблих та 2 487 поранених).
Тут також найбільша кількість втрат фіксується у двох донбаських областях — 632 загиблих і 2 247 поранених.
Загальні втрати
Усього від російської агресії, за підрахунками ООН, постраждало 17 619 мирних українців.
6 372 вважаються убитими, 11 247 — пораненими.
Фактичні втрати більші
Втім, зазначили у ООН, фактичні втрати майже напевно є значно більшими, бо не звідусіль є повна інформація.
В управління Верховного комісара з прав людини нагадали про приклади Маріуполя (Донецька область), Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька (Луганська область), які зараз перебувають в окупації — але звідти є повідомлення про численні жертви серед цивільних.
Нагадаємо, що, за інформацією Офісу генпрокурора, Станом на ранок 11 березня 2023 в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф загинуло 464 дитини. Ще понад 934 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Фото з відкритих джерел