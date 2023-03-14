​​​​​​​В ООН назвали кількість жертв війни серед мирного населення України

Тільки підтверджені дані загиблих від рук російських окупантів становлять понад 6,3 тисячі мирних українських жителів

Російські окупанти за рік війни убили чи поранили 17,6 тисячі мирних громадян України. Найбільше цивільних постраждало від війни у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомило Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Втрати на підконтрольній території

За інформацією ООН, на території, підконтрольній уряду України, з 24 лютого 2022 року по 12 березня 2023 року зафіксовано 17 619 втрат серед мирного населення.

Йдеться про 6 372 убитих і 11 247 поранених.

Найбільші втрати зафіксовані у Донецькій і Луганській областях — 9 051 осіб (3 762 загиблих і 5 289 поранених).

Втрати в окупації

За цей же період на територіях, які захопила російська федерація, втрати складають 4 346 осіб (1 859 загиблих та 2 487 поранених).

Тут також найбільша кількість втрат фіксується у двох донбаських областях — 632 загиблих і 2 247 поранених.

Загальні втрати

Усього від російської агресії, за підрахунками ООН, постраждало 17 619 мирних українців.

6 372 вважаються убитими, 11 247 — пораненими.

Фактичні втрати більші

Втім, зазначили у ООН, фактичні втрати майже напевно є значно більшими, бо не звідусіль є повна інформація.

В управління Верховного комісара з прав людини нагадали про приклади Маріуполя (Донецька область), Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька (Луганська область), які зараз перебувають в окупації — але звідти є повідомлення про численні жертви серед цивільних.

Нагадаємо, що, за інформацією Офісу генпрокурора, Станом на ранок 11 березня 2023 в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф загинуло 464 дитини. Ще понад 934 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Фото з відкритих джерел