Раніше на це йшли роки: як в Україні спеціалісти ідентифікують загиблих за кілька годин

Західні ДНК-комплекси значно прискорили процес ідентифікації

В Україні діють мобільні ДНК-комплекси, які дозволяють обробляти зразки ДНК за півтори години. На старих технологіях тільки ідентифікація жертв російської окупації в Ізюмі тривала б п’ять років.

Про це повідомило британське видання The Independent.

Мобільні лабораторії

В Україні значно прискорився процес ідентифікації загиблих за допомогою мобільних ДНК-лабораторій.

Ці лабораторії були надані Україні в рамках західної гуманітарної допомоги.

По воюючій країні мобільні ДНК-лабораторії пересуваються у поліцейських фургонах.

Процес прискорився, зникли черги

Керівник Головного слідчого управління Харківської обласної поліції Сергій Болвінов зазначив, що робота цих лабораторій значно прискорила роботу з ідентифікації загиблих і, відповідно, фіксації злочинів російських окупантів.

"Раніше через велику кількість загиблих була величезна черга на аналіз ДНК у лабораторіях у Західній Україні", — розповів Болвінов.

Замість років — години

Він наголосив, що раніше у таких чергах люди могли стояти роками. Крім того, людям доводилося далеко їздити у такі лабораторії.

Зараз же мобільні комплекси можуть обробляти зразки ДНК за 100 хвилин.

Це допомогло і оперативно встановити особи загиблих, знайдених, зокрема, у братській могилі в Ізюмі.

"За моїми оцінками, на отримання та аналіз ДНК цих тіл з використанням наявної системи пішло б до п'яти років. Тепер все змінилося", — запевнив Сергій Болвінов.

Нагадаємо, що досі залишаються неідентифікованими 122 тіла із масового поховання у лісі під Ізюмом.

Фото: Pixabay