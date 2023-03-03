Раніше на це йшли роки: як в Україні спеціалісти ідентифікують загиблих за кілька годин
В Україні діють мобільні ДНК-комплекси, які дозволяють обробляти зразки ДНК за півтори години. На старих технологіях тільки ідентифікація жертв російської окупації в Ізюмі тривала б п’ять років.
Про це повідомило британське видання The Independent.
-
Данілов розповів, чому Україна не атакує Білорусь і що думає про Лукашенка
-
Влада знову планує терміново збільшити витрати на оборону: що хочуть реалізувати
-
Чи буде Китай постачати зброю росії: прогноз секретаря РНБО Данілова
-
На північній околиці Києва можуть лунати вибухи: у КМВА назвали причину
-
У Monobank розповіли, скільки коштів на армію українці зібрали за рік
-
У Флориді від амеби помер чоловік, який промив ніс водою з-під крана
-
Данілов розповів, чи вплине постачання ATACMS на деокупацію України
-
"Покарали "Реал" за самовпевненість": Гаві назвав причину перемоги "Барселони"
-
На Полтавщині наркодилер влаштував дощ з коноплі: відео розірвало соцмережі
-
Вчителі з рф, тиск на водіїв та відкриття сміттєвих заводів: в Луганській ОВА розповіли про свавілля окупантів
Мобільні лабораторії
В Україні значно прискорився процес ідентифікації загиблих за допомогою мобільних ДНК-лабораторій.
Ці лабораторії були надані Україні в рамках західної гуманітарної допомоги.
По воюючій країні мобільні ДНК-лабораторії пересуваються у поліцейських фургонах.
Процес прискорився, зникли черги
Керівник Головного слідчого управління Харківської обласної поліції Сергій Болвінов зазначив, що робота цих лабораторій значно прискорила роботу з ідентифікації загиблих і, відповідно, фіксації злочинів російських окупантів.
"Раніше через велику кількість загиблих була величезна черга на аналіз ДНК у лабораторіях у Західній Україні", — розповів Болвінов.
Замість років — години
Він наголосив, що раніше у таких чергах люди могли стояти роками. Крім того, людям доводилося далеко їздити у такі лабораторії.
Зараз же мобільні комплекси можуть обробляти зразки ДНК за 100 хвилин.
Це допомогло і оперативно встановити особи загиблих, знайдених, зокрема, у братській могилі в Ізюмі.
"За моїми оцінками, на отримання та аналіз ДНК цих тіл з використанням наявної системи пішло б до п'яти років. Тепер все змінилося", — запевнив Сергій Болвінов.
Нагадаємо, що досі залишаються неідентифікованими 122 тіла із масового поховання у лісі під Ізюмом.
Фото: Pixabay