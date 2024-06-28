Молитви на удачу - як вони працюють, правила читання, сила, текст, відео

Дівчина читає молитву. Фото: freepik

Успішні люди, які отримують в своєму житті все найкраще, часто просять допомоги у Всевишнього. Для цього вони регулярно читають молитви на удачу — особливий вид звернення до Нього, через яке можна просити везіння. Звернутися можна як до самого Господа, так і до Ангела-Хранителя, Миколи Чудотворця та інших святих.

Детальніше про них в матеріалі Новини.LIVE.

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Як працюють молитви на вдачу

За допомогою священних звернень до Бога людина може Його про щось попросити. Такі тексти мають особливу, потужну енергетику, завдяки чому ви будте не лише почутим Всевишнім, а й самі зможете знайти шлях до власної душі.

Молитовник. Ілюстративне фото: freepik

Як відомо, з давніх-давен православні віряни перед будь-якою справою спочатку молилися Богу, аби отримати Його допомогу. А щиро вимовлена молитва на удачу обов'язково буде почута Господом, і він посприяє, аби справи людини дійсно були успішими, наділивши її везінням.

Свічки в церкві. Ілюстративне фото: UKR.MEDIA

Сила священного тексту полягає в тому, що разом з молитвою у Небеса направлено потужний енергетичний посил, але для цього необхідно щиро вірити. Секрет того, що Всевишній відповідає на прохання не лише у словах, але й у правильному настрої вірянина та впевпенності в результаті проголошеної молитви на удачу і прибуток.

Жінка ставить свічку у церкві. Фото: Свято-Михайлівський кафедральний собор Житомира

Для цього людині потрібно розуміти і те, яким саме чином Бог допомагає стати успішним — він дарує впевненість у своїх силах, цілеспрямованість, позитивне мислення, розумові і душевні ресурси. Тому не варто думати, що Всевишній Сам виконає за людину все, що вона повинна зробити. Він лише нагородить усіма можливостями, які посприяють успіху щиро віруючому в Нього.

Як правильно читати молитви на удачу

Господь заохочує бажання вірян покращувати свій добробут, матеріальне становище, бо це допомагає людям у вирішенні багатьох важливих питаннях в житті — здобуття освіти, забезпечення нею своїх дітей, піклування про своє здоров'я та здоров'я сім'ї. Також заможна людина має можливості допомагати нужденним.

Людина молиться. Ілюстративне фото: freepik

Промовляти священні тексти можна як в церкві, так і вдома біля ікони. Але зазвичай віряни кращим способом пізнати Господа вважають церкву, оскільки лише там можна отримати ту особливу енергетику.

Також існують ще кілька рекомендацій, як варто читати молитву на удачу в усьому або щодо конкретних справ:

читати молитву потрібно регулярно щодня, оскільки чим частіше вимовлене прохання, тим кращий результат. Також це покаже щирість людини у своїй вірі та готовність прославляти Всевищнього протягом усього життя, а не лише коли людині це потрібно;

під час звернення до Бога треба мати світлі думки, не бажаючи нікому зла. Слід розуміти, що прохання не повинні приносити кому-небудь біль, горе, шкоди чи інших неприємностей, бо на допомогу в такому випадку не варто розраховувати. Натомість Господь може покарати за такі думки, надовго забравши удачу з життя людини;

варто показати терпіння і смиренність, тому що це показує, що людина готова чекати, не вимагаючи від Господа невідкладної допомоги.

Обов'язково слід пам'ятати, що Бога можна не лише про щось просити, але варто обов'язково дякувати Йому за все — за кожен прожитий день, все хороше, що відбувається у вашому житті та житті близьких. Тому вірянам варто читати не лише молитви на удачу, а й інші молитовні тексти.

Люди в церкві. Фото: uk.axios.world

Звернення до Бога можуть бути не почутими у разі, якщо людина має слабку віру, негативні думки та очікування, що Він зробить все за вас. Однак якщо вона розуміє, що не може впоратися з якимись своїми гріхами, допомогу з цим також можна попросити у Всевишнього. Водночас самій людині треба буде провести роботу над собою, аби такого більше не було.

Люди моляться. Ілюстративне фото: Istock

У православному віросповіданні існує безліч текстів, з якими можна звернутися до Бога з проханням допомогти в будь-якій справі. Нижче навели у приклад найсильніші з них.

1. Молитва на успіх Господу

Це звернення є найсильнішим і ефективним, бо спрямоване безпосередньо до Бога, тому його рекомендується читати перед найважливішими справами. Людині бажано промовляти її в храмі біля образів, але у разі відсутності таких умов можна це зробити і вдома. Перед цим треба запалити свічку, а потім покласти хресне знамення та поклонитися.

Ікона та свічка для молитви. Фото: ПЦУ

Її треба читати пошепки:

"Господи, Спаситель наш, Отець наш милостивий! Так злетить слово моє до Престолом Твоїм, щоб не загубиться воно в моління інших, та не опоганиться воно помислами гріховними! Кожне дитя Своє Ти благословляєш на житіє праведне і радісне. Кожне дитя розкаювана Ти прощаєш і милуєш, любов'ю Своєю зцілюючи та пороки омиваючи з чола грішного. Повсякчас моляться спокій та щастя спокій знаходять біля стоп Твоїх. Даруй мені, Господи, прощення Своє та удачу в справах благочестивих, Тобі угодних. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь!".

2. Молитва на успіх в усьому Ангелу-Хранителю

Молитву потрібно читати, коли ви хочете отримати успіх та благополуччя. Кожна людина має Ангела-Хранителя, який допомагає, оберігає її і наставляє на правильний шлях. Але треба вести благочестивий спосіб життя, бо інакше Ангел не надаватиме допомогу та захист.

Людина молиться. Фото: freepik

Цю молитву слід вимовляти перед сном:

"Ангел Божий, що днесь та повсякчас за моєю спиною стоїш! Ти всяке діяння моє бачиш, слово кожне чуєш, думу всяку читаєш. До тебе моя грішна душа звертається да допомоги просить. Помолися зі мною Господу за гріхи мої, минулі та майбутні. Покажи мені на шлях істинний, до Отця нашого ведучий. Підсоби в справах праведних, захисти від лиха худого. Привніс процвітання в життя моє в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь!".

Три молитви на удачу Миколі Чудотворцю

З давніх часів Микола Чудотворець вважається покровителем купців, моряків й дітей, тому до нього звертаються часто люди, діяльність яких пов'язана з торгівлею та підприємництвом. Але він готовий допомогти всім, хто просить про це.

При житті і до цього дня він був та є всенародним улюбленцем, оскілбки мав добру душу та заможну сім'ю. А коли отримав батьківський спадок, то пожертвував його церкві й нужденним.

Ікона Миколаю Чудотворцю. Фото: з відкритих джерел

Звучить ця молитва на удачу так:

"Микола Чудотворець, Угоднічек Божий, святий заступник наш да благодійник! Візьми мене під крило своє благодатне та благослови справи мої молитвою своєю. Затули від підступів гріховних та допоможи душу від пороків очистити, щоб Отця нашого вихваляти і Творця. Направляй руку свою удачу мені на допомогу. Заступництва твого смиренно прошу як в дорозі, так і в безодні морській. Славлю тебе, Микола, та чудеса твої! В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь!".

А цей текст вимовляють, щоб знайти удачу в роботі:

"Про святитель Миколай Чудотворець, добрий наставник і покровитель всіх, хто молився тобі! Милосердя твоє велике і щедрість безмежна! Почуй мене, раба Божого (ім'я), який молиться тобі з надією на допомогу в моїх торгових справах! Ти бачиш мої старання в роботі, бачиш, що я вірний Богові і намагаюся уникати всякого обману і нечесності в справах. Бережи ж мене від падінь моральних, справи мої - від збитків, додай мені розуміння, щоб бачити невидимий обман і мати сили на рішення труднощів. Попроси у Господа Ісуса Христа, нехай буде милостивий до мене і мої близьким, збереже від злих дій інших людей і темних сил, наставить на вірний шлях.

Збережи нас, святитель Божий, від спокус і справ брехливих, адже надіємось ми тільки на твоє клопотання і твою допомогу. Нехай подасть Господь нам хоча б малу нагороду в житті цієї за старанність, вірність вірі і довіру Йому. Молимося перед твоїм святим образом: украй нас благодаттю Божою від небезпек і бід, допоможи не впасти в гріх і виправити гріхи вчинені. Спаси і збережи наше життя від усього лихого, нехай і в Царстві Небесному же знайдемо милість Господа Бога навіки. амінь".

Ще одна молитва Миколі Чудотворцю на залучення грошей та удачі в життя:

Про всіхвальний, великий чудотворчий, святитель Христов, отче Миколай! і всякого і напастей зла, праведно і благочесно поживемо в віці теперішньому і сподобимося твоїм заступництвом, якщо й есми недостойні, Бачити землі на блага живих, Єдиного славлячи у святих славимого Своїх Бога, Сина і Отця і Святого нині, Духа. Амінь.

4. Молитва про виграш у лотерею

О, Всесвятий Чудотворець Миколай, угодник Господній. Ти заступник всіх віруючих і помічник у вирішенні всіх наявних проблем. Допоможи мені грішному в моєму житті, благай Господа дарувати мені прощення моїх гріхів ведених чи невідомих, скоєних через непорозуміння і недомисли. Благай Господа Бога позбавити мене всіляких негараздів і поневірянь. Направ мене на шлях істинний і збережи в душі моїй щиру віру. Нехай життя моє наповниться фінансовою стабільністю, щоб бідності і злиднів мені більше не знати. Хай буде прибуток мій тільки на благо і нікому не на шкоду.

5. Молитва на успіх Серафима Саровського

Серафим Саровський є ще одним Святителем, який відомий допомогою у торгових справах. Його батько був багатим купцем, але рано пішов з життя, тому діяльність на себе взяла його дружина. А Преподобний Серафим, між тим, присвячував себе молитовній справі та прославився своєю добротою і готовністю всіх захищати й допомагати.

Людина читає молитву. Фото: РПЦ

Молитва Святителю Серафиму Саровському:

"Про преподобний отець наш отче Серафим, Саровський Чудотворець, всім, хто молиться тобі помічник милостивий! Ще за земного життя твоєї жоден просить твоєї допомоги не йшов від тебе неутешенним, всім на радість було навіть бачити тебе і чути поради твої.До цього ж і дар зцілень, прозорливості і допомоги страждаючим від душевних мук явив у тебе Господь. Коли ж Бог від земних турбот привів тебе в Небесну обитель, твоя любов до людей не зникла, і сьогодні вже неможливо перерахувати твої чудеса, помножити, як зірки на небі.Ти по всій країні нашій і по всьому світу людям подаєш допомогу і зцілення. І ми старанно молимося тобі, про лагідний угодник Божий, молитовник і посередник до Творця, ні разу не відмовив, хто просить!Вознеси про нас молитву твою до Творця, щоб Він подав нам все, потрібне для життя, і все, корисне для душі, огородив нас від гріхів і навчив істинного покаяння, щоб ми безперешкодно увійшли в Царство Небесне, де і ти в великій славі знаходишся, і вместе з тобою і всіма святими раділи і славили Господа вічно. амінь".

6. Молитва Спиридону Триміфунтському на удачу та гроші

Цей Святитель вважається перш за все покровителем людей, робота яких пов'язана з судочинством, але звернутися до нього може будь-яка людина. За життя крім богослужбової діяльності він займався розведенням худоби, а із прибутку робив чималі пожертвування на користь бідних. Сам же він славився скромністю та не прагнув до матеріальних надмірностей.

Читається молитва Спиридону Триміфунтському так:

"На Першому Вселенському Соборі ти з'явився поборником Віри Православної і чудотворцем, про святитель Спиридон, батько наш. І мертву з труни ти воскресив, і змію в золото дивом звернув, і коли співав святі молитви, Ангели співслужили тобі! Преосвященніший владика Триміфунта, моли Бога і про наші потреби! Слава Господу, що дав міцну силу тобі, слава Богу, що увінчує тебе славою на Небесах, слава Христу, що подає твоїми молитвами усім зцілення"

На своєму робочому місці церква рекомендує розмістити ікону Миколи Чудотворця, Серафима Саровського або Святого Спиридона — вони є покровителями людей в їхніх починаннях й справах.

7. Молитва на хорошу торгівлю

"До тебе, ангеле Христов, кличу. Аще оберігав мене і захищав, і зберігав, бо вона не згрішила я колись і не згрішу майбутньому проти віри. Так відгукнися ж зараз, нізойді на мене і допоможи мені. Працював я багато вельми, і зараз ти бачиш чесні руки мої, якими я працював. Так нехай же буде, як вчить Святе Письмо, що воздасться за працями. Віддай мені за працями моїм, щоб наповнилася стомлена працею рука, і міг би я жити безбідно, Богу служити. Виконай волю Всевишнього і Він учинить добро мене земними щедротами за працями моїм. Амінь"

8. Молитва на удачу Матрони Московської

Матрону люблять і високо шанують серед всіх святих, бо вона була з-поміж простих людей та до кінця своїх днів нікому не відмовляла в допомозі. Після завершення свого земного шляху її підтримка посилилася в кілька разів, адже тепер вона на Небесах біля Господа.

Молитовні прохання до неї допоможуть подолати будь-які неприємності, залучити удачу, щастя і процвітання. Спочатку треба вимовити коротку молитву про клопотання, яка звучить так:

"Блаженна Матроно Московська, молимо Тебе, передай молитви наші Господу Богу і попроси його за нас!".

А згодом слід поділитися зі святою старицею всім, що змушує страждати вашу дyшу.

9. Молитва на виконання бажання до Ісуса Христа

"Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Не гнівайся на моє сердечне прохання, а й не відмов в нескінченній милості. Благослови мене на виконання бажання і уникнення всіх демонічних прірв. Нехай все задумане збудеться і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь".

10. Молитва до Святого Заступника Сергія Радонезького

Молитовне звернення до Святого Заступника Сергія Радонезького користується популярністю серед студентів, що засновано на історії його життя. Відомо, що у святого не виходило освоїти навчальні науки, але він проявив здібності до навчання завдяки благословенню незнайомого чоловіка.

Після звернення до Господа, Сергій Радонезький став успішним у навчанні.

"Про священна голова, преподобний і богоносный отче наш Сергій! Ти своєю молитвою, вірою і любов'ю до Бога, і чистотою серця ще на землі обителлю Пресвятої Трійці душу твою вчинив, і спілкування з Ангелами, і відвідин Пресвятої Богородиці удостоївся, і дар чудодійної благодаті прийняв; по отшествии ж твоєму від земних особливо до Бога наблизився, і Небесної Сили долучився, але і від нас духом любові своєї не відступив і чесні твої мощі, як посудину повний благодаті й преизливающийся, нам залишив. Велика відвага маючи до Всемилостивого Владиці, молі про порятунок рабів Його, живе в тобі благодаті Його віруючих і до тебе з любов'ю притекающих. Випроси нам у багатого дарами Бога нашого всякий дар, всім і кожному реквізит: віри непорочної дотримання, міст наших твердження, світу умиротворення, від голоду і мору позбавлення від нашестя чужоплемінних збереження, скорботним – втіха, недужих – зцілення, занепалим – повстання, заблуждающимся – на шлях істини і спасіння повернення, подвизающимся – зміцнення, що творить добро – у справах благих успіх і благословення, немовлятам – виховання, юним – повчання, незнаючим – напоумлення, сиротам і вдовам – захист, відходить від цього тимчасового життя до вічного – благе приготування і напутнє слово, відійшов – блаженне упокоєння, і всіх нас супроводжуючи твоїми молитвами уподоб в день Страшного Суду від долі стоять зліва позбутися, а зробитися общниками правого боку і той блаженний голос Владики Христа почути: "Прийдіть, благословенні Отця Мого, наслідуйте Царство, уготоване вам від створення світу". Амінь".

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