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У Вербну неділю Предстоятель очолив богослужіння у Києво-Печерській Лаврі

9 квітня 2023 17:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Богослужіння у Києво-Печерській Лаврі. Фото: Українська Православна Церква
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Вербну неділю, 9 квітня 2023 року, в Українській Православній Церкві відбулася Божественна літургія на честь свята Входу Господнього до Єрусалиму. Під час заходу тисячі вірян зібралися у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі, щоб взяти участь у службі, яку очолив Блаженніший Митрополит Київський та всієї України Онуфрій.

Про це повідомляє пресслужба УПЦ.

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Богослужіння

Разом з ним служили керівники справами УПЦ митрополит Бориспільський та Броварський Антоній, єпископ Бородянський Марк, духовенство обителі та гості у священному сані. Після прочитання святого Євангелія Блаженніший архіпастир звернувся до вірян зі словом проповіді.

Під час сугубої єктенії були подані особливі прохання про мир на українській землі та порятунок від ворога. Блаженніший архіпастир також попросив у Бога милості до українського народу, звільнення полонених, зцілення хворих та допомоги тим, хто позбавлений дому. У молитві після єктенії він також попросив Божого благословення для тих, хто допомагає нужденним.

Після відпустки Предстоятель привітав вірян зі святом і прочитав молитву на освячення Ваія, а потім окропив вірян та вербові гілки святою водою.

Церковний захід проходив в умовах пандемії COVID-19, тому на території Лаври було вжито заходів безпеки для учасників та персоналу. Так, вірянам надали маски та рекомендували дотримуватись соціальної дистанції.

Богослужіння
Богослужіння. Фото: УПЦ
Богослужіння
Богослужіння. Фото: УПЦ
Богослужіння
Богослужіння. Фото: УПЦ
Богослужіння
Богослужіння. Фото: УПЦ

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