Бой под Крутами – 29 января – День памяти героев Крут

Бой под Крутами стал боем за будущее Украины

Каждый год 29 января в Украине отмечают День памяти героев Крут. Бой юных курсантов стал символом отчаянной храбрости молодого поколения в борьбе за независимость Украины.

Новини.LIVE рассказывает всю историю и факты боя под станцией Круты.

Бой под Крутами произошел 29 января 1918 года. Тогда в 130 километрах северо-восточнее Киева четырехтысячная большевистская армия Михаила Муравьева выступила против отряда из киевских студентов и бойцов свободного казачества.

История

Как известно, в 1917 году возникла Украинская Центральная Рада (УЦР) и созданная ею Украинская Народная Республика. Однако пришедшие к власти в россии в октябре 1917 года большевики стремились установить контроль и над Украиной. Когда УЦР отказалась от выполнения ультиматума большевистского правительства, российский Совнарком объявил войну.

7 января 1918 года большевики начали наступление на Украину. В середине января 1918 они установили контроль почти на всем Левобережье и продвигались на Киев. При таких условиях 22 января 1918 УЦР IV Универсалом провозгласила независимость Украинской Народной Республики.

После захвата Полтавы вдоль железной дороги на запад наступала большевистская так называемая 1-я революционная армия, а из Гомеля на Бахмач — 2-я. Там, где сходились два железнодорожных пути, они планировали объединиться.

Долгое время самой боеспособной украинской частью в Черниговской области был боевой отдел 1-й Украинской военной юношеской школы сотника Аверкия Гончаренко. Совместно с другими военными подразделениями и добровольцами 25-27 января они героически обороняли узловую железнодорожную станцию Бахмач. Однако под угрозой окружения защитники вынуждены были отступить к станции Круты, где начали укрепляться.

28 января в Бахмаче обе советские армии соединились. Командовал ими Михаил Муравьев. Большевики начали двигаться в сторону Киева. На подступах к столице Муравьев призвал:

"Наша боевая задача — взять Киев... Жалеть киевских жителей нечего, они терпели гайдамаков — пусть знают нас и получат возмездие. Никакой жалости к ним! Кровью заплатят они нам. Если надо, то камня на камне не оставим".

Однако уже на следующий день на станции Круты их наступление остановили украинские части, к которым подошло подкрепление — ученики Киевской юношеской военной школы имени Богдана Хмельницкого и Помощного студенческого шалаша Сечевых стрелков (18-20-летние юноши из Университета святого Владимира, Украинского народного университета, Киевской гимназии Кирилла и Мефодия). В основном они были не готовы к военным действиям и имели плохое вооружение. К курсантам юношеской школы, студентам и гимназистам присоединились около 80 добровольцев из подразделений Свободного казачества из Нежина.

29 января 1918 года на железнодорожной платформе в Крутах находилось до 520 украинских воинов, юношей и студентов, вооруженных 16 пулеметами и одной пушкой. Россияне в десять раз превосходили, имели бронепоезд и артиллерию.

Войсками УНР под Крутами командовал Аверкий Гончаренко. Благодаря выгодной позиции и героизму украинцам удалось нанести россиянам значительные потери и сдержать наступление до темноты. Затем под давлением врага украинские бойцы организованно отступили к эшелонам и отправились в сторону Киева, разрушая за собой железнодорожные пути. Но одна студенческая чота — 27 ребят, заблудившись в темноте, вернулись к станции Круты, которая к тому времени уже была занята большевиками. Они попали в плен. Ребят пытали, а затем казнили. Впоследствии почти всех героев похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

Украинцев под Крутами погибло, по разным оценкам, 70-100 человек. На сегодня известны фамилии 20 из них. Потери большевистских войск достигали 300 солдат.

Задержав врага на четыре дня, украинские войска позволили заключить мир между правительством Украинской Народной Республики и государствами Четверного союза. Переговоры закончились 9 февраля 1918 года подписанием Брестского мирного договора, по которому Четверной союз признал самостоятельную УНР субъектом международных отношений и предоставил денежный заем и вооруженную помощь в борьбе с большевиками.

В апреле 1918 года благодаря поддержке немецких и австро-венгерских войск (в соответствии с Брестским договором) украинцы освободили от большевиков почти всю Украину. То есть бой под Крутами стал боем за будущее Украины.

Смелость и жертвенность участников боя под Крутами сделала их примером для будущих поколений защитников Украины. С ними сравнивают защитников Донецкого аэропорта в нынешней российско-украинской войне. Поэтому Героев Крут называют первыми киборгами.