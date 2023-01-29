Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow Бой под Крутами: как юные украинцы сдержали наступление большевиков arrow

Бой под Крутами: как юные украинцы сдержали наступление большевиков

29 января 2023 08:00
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Бой под Крутами – 29 января – День памяти героев Крут
Бой под Крутами стал боем за будущее Украины
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Каждый год 29 января в Украине отмечают День памяти героев Крут. Бой юных курсантов стал символом отчаянной храбрости молодого поколения в борьбе за независимость Украины.

Новини.LIVE рассказывает всю историю и факты боя под станцией Круты.

Читайте также:

Бой под Крутами произошел 29 января 1918 года. Тогда в 130 километрах северо-восточнее Киева четырехтысячная большевистская армия Михаила Муравьева выступила против отряда из киевских студентов и бойцов свободного казачества.

История

Как известно, в 1917 году возникла Украинская Центральная Рада (УЦР) и созданная ею Украинская Народная Республика. Однако пришедшие к власти в россии в октябре 1917 года большевики стремились установить контроль и над Украиной. Когда УЦР отказалась от выполнения ультиматума большевистского правительства, российский Совнарком объявил войну.

7 января 1918 года большевики начали наступление на Украину. В середине января 1918 они установили контроль почти на всем Левобережье и продвигались на Киев. При таких условиях 22 января 1918 УЦР IV Универсалом провозгласила независимость Украинской Народной Республики.

Бой под Крутами: героический поступок или трагедия. Объясняет историк

После захвата Полтавы вдоль железной дороги на запад наступала большевистская так называемая 1-я революционная армия, а из Гомеля на Бахмач — 2-я. Там, где сходились два железнодорожных пути, они планировали объединиться.

Долгое время самой боеспособной украинской частью в Черниговской области был боевой отдел 1-й Украинской военной юношеской школы сотника Аверкия Гончаренко. Совместно с другими военными подразделениями и добровольцами 25-27 января они героически обороняли узловую железнодорожную станцию Бахмач. Однако под угрозой окружения защитники вынуждены были отступить к станции Круты, где начали укрепляться.

Файл:Леонид Перфецкий Бой под Крутами акварель.png — Википедия

28 января в Бахмаче обе советские армии соединились. Командовал ими Михаил Муравьев. Большевики начали двигаться в сторону Киева. На подступах к столице Муравьев призвал:  

"Наша боевая задача — взять Киев... Жалеть киевских жителей нечего, они терпели гайдамаков — пусть знают нас и получат возмездие. Никакой жалости к ним! Кровью заплатят они нам. Если надо, то камня на камне не оставим".

Однако уже на следующий день на станции Круты их наступление остановили украинские части, к которым подошло подкрепление — ученики Киевской юношеской военной школы имени Богдана Хмельницкого и Помощного студенческого шалаша Сечевых стрелков (18-20-летние юноши из Университета святого Владимира, Украинского народного университета, Киевской гимназии Кирилла и Мефодия). В основном они были не готовы к военным действиям и имели плохое вооружение. К курсантам юношеской школы, студентам и гимназистам присоединились около 80 добровольцев из подразделений Свободного казачества из Нежина.

Бой под Крутами (1918).

29 января 1918 года на железнодорожной платформе в Крутах находилось до 520 украинских воинов, юношей и студентов, вооруженных 16 пулеметами и одной пушкой. Россияне в десять раз превосходили, имели бронепоезд и артиллерию.

Войсками УНР под Крутами командовал Аверкий Гончаренко. Благодаря выгодной позиции и героизму украинцам удалось нанести россиянам значительные потери и сдержать наступление до темноты. Затем под давлением врага украинские бойцы организованно отступили к эшелонам и отправились в сторону Киева, разрушая за собой железнодорожные пути. Но одна студенческая чота — 27 ребят, заблудившись в темноте, вернулись к станции Круты, которая к тому времени уже была занята большевиками. Они попали в плен. Ребят пытали, а затем казнили. Впоследствии почти всех героев похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

Украинцев под Крутами погибло, по разным оценкам, 70-100 человек. На сегодня известны фамилии 20 из них. Потери большевистских войск достигали 300 солдат.

Бой под Крутами не завершился - Правительственный Курьер - газета центральных органов власти Украины онлайн

Задержав врага на четыре дня, украинские войска позволили заключить мир между правительством Украинской Народной Республики и государствами Четверного союза. Переговоры закончились 9 февраля 1918 года подписанием Брестского мирного договора, по которому Четверной союз признал самостоятельную УНР субъектом международных отношений и предоставил денежный заем и вооруженную помощь в борьбе с большевиками.

В апреле 1918 года благодаря поддержке немецких и австро-венгерских войск (в соответствии с Брестским договором) украинцы освободили от большевиков почти всю Украину. То есть бой под Крутами стал боем за будущее Украины.

Смелость и жертвенность участников боя под Крутами сделала их примером для будущих поколений защитников Украины. С ними сравнивают защитников Донецкого аэропорта в нынешней российско-украинской войне. Поэтому Героев Крут называют первыми киборгами.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

22:53 Ухудшает работу мозга: ученые рассказали о влиянии загрязненного воздуха на организм человека

22:30 В россии военкоматы займутся обнаружением "добровольцев", желающих воевать против Украины

22:25 Еще один известный клуб хочет пригласить Килиана Мбаппе: условие, на которое согласится француз

22:22 Стоят очереди в военкоматы: Данилов успокоил украинцев насчет мобилизации в Украине

Новина з фото

22:15 Софи Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитости, построившие парфюмерную империю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:02 Родителей просят теплее одевать детей: в школах Львова нет мощных генераторов

22:00 В Одессе родилось 113 малышей: кто празднует именины на этой неделе

21:50 Когда детям можно делать прививки от гриппа: рекомендации Минздрава

21:47 Жители Запорожья, чье жилье разрушено, могут оформить финансовую помощь от города: как это сделать

21:30 Безопасная прогулка: одесские медики напомнили правила безопасности зимой

Новина з відео

20:45 Магнитные бури в феврале 2023: когда Землю накроет мощный удар

Новина з відео

20:24 Лучше не рассказывать: оккупант пожаловался брату, что позиции россиян обстреливают свои же

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 31 января: Тельцам — позаботиться о здоровье, Стрельцам — контролировать эмоции

Новина з відео

16:45 В рф дефицит ракет и дронов: ЗСУ объяснили, что дальше можно ожидать от оккупантов

Новина з відео

16:29 Зеленский с премьером Дании посетили Николаев: где они побывали

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:24 Ночной удар по Харькову: тело погибшей женщины до сих пор не нашли

Новина з відео

14:22 Зеленский совершил рабочую поездку в Николаевскую область: подробности визита

Новина з відео

07:41 В Иране прогремели новые взрывы: что известно

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 января: Весам — решение сложных вопросов, Рыбам — продуктивный день

Новина з відео

06:40 ​​​​​​​​​​​Ночной удар по харьковской многоэтажке: погиб по меньшей мере один человек

Эксклюзив

18:00 Трагедия над Броварами: почему упал министерский вертолет — версии

14:00 "Бавовна" в Иране: детали удара по союзнику путина и что означает "последнее предупреждение"

08:00 Насильники, грабители, убийцы: как реагируют в россии на массовое возвращение зэков Пригожина

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Эксклюзив

13:00 Стоимость хлеба может возрасти: какие предпосылки для этого есть в Одесской области

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Эксклюзив

12:00 "Соединив разные запахи — например, растений и фаст-фуда — передать суть города невозможно": автор "именного" парфюма Варшавы для Новини.LIVE

Эксклюзив

08:00 Украинское оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Корабли

17:00 Пять правил, как разговаривать со сторонниками теорий заговора

14:30 Похудеть эффективно и без страданий: какие небольшие изменения нужно внести в ежедневную рутину

Эксклюзив

12:00 Полтриллиона на долги: сможет ли Украина рассчитаться по своим обязательствам в 2023 году

Актуальное по теме

None 30 Январь 22:53

Ухудшает работу мозга: ученые рассказали о влиянии загрязненного воздуха на организм человека

None 30 Январь 22:31

В россии военкоматы займутся обнаружением "добровольцев", желающих воевать против Украины

None 30 Январь 20:50

Еще один известный клуб хочет пригласить Килиана Мбаппе: условие, на которое согласится француз

None 30 Январь 22:44

Стоят очереди в военкоматы: Данилов успокоил украинцев насчет мобилизации в Украине

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB