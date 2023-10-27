День украинской письменности и языка — история праздника

Украинцы пишут радиодиктант национального единства. Фото: УНИАН

В этом году в Украине впервые отмечают День украинской письменности и языка в новую дату, 27 октября. Этот праздник как раз приходится на церковный день памяти преподобного Нестора Летописца.

Как отмечаем этот день, интересные факты о языке и радиодиктанте национального единства читайте в материале Новини.LIVE.

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Когда появился праздник

Впервые в Украине начали отмечать День украинской письменности и языка с 1997 года. Каждый год 9 ноября украинцы чтили память преподобного Нестора Летописца, который основал письменный украинский язык.

Летописец Нестор. Фото: google

В этом году украинцы отмечают праздник по-новому. Согласно указу Президента Украины от 28 июля 2023 года, День украинской письменности и языка переносится с 9 ноября на 27 октября. Это связано с переходом Православной церкви на новоюлианский календарь, согласно которому даты непереходных праздников сместились на 13 дней раньше.

Каждый год в культурных заведениях Украины, в частности библиотеках, в школах и вузах в этот день проводятся серии мероприятий. Праздник напоминает о давности украинского языка, который является единственным государственным, об истории его алфавита, рассказывает о развитии украинской письменности, и вообще популяризирует украинский язык в Украине и за рубежом.

Интересные факты об украинском языке

О родном соловьином языке существует немало интересных фактов и рассказов. Мы собрали самые интересные из них:

в украинском языке — около 256 тысяч слов, но он стремительно развивается, поэтому на самом деле эта цифра сейчас больше;

по лексическому запасу украинский наиболее родственный белорусскому — 84% общей лексики, с польским и сербским мы имеем 70% и 68% соответственно общих слов, а вот с русским — 62%;

первые слова по украинскому языку записаны в 448 году нашей эры. Тогда византийский историк Приск Паникийский находился на территории современной Украины в лагере властителя Аттилы, впоследствии разгромившего Римскую империю и записавший слова "мед" и "блюдо";

украинский язык самый богатый уменьшительными формами, например, его имеет даже слово "враги" — "вороженьки";

наиболее употребительная буква в украинском языке — букв "п", на нее начинается наибольшее количество слов, наименее употребляемая — буква "ф";

украинским языком владеет около 45 миллионов человек во всем мире;

самое длинное слово в украинском языке состоит из 30 букв — дихлордифенилтрихлорметилметан (химикат для борьбы с вредителями);

больше всего переводов среди украинских произведений имеет "Завет" Тараса Шевченко, его перевели на 147 языков народов мира.

Древнейшие письменные украинские памятки

Древнейшим из ныне известных датированным памятником кириллицы является надпись 931 в скальном монастыре возле с. Крепчее в Болгарии. Древнейшие пергаменные кириллические рукописи — Савина книга (Савье Евангелие) кон. 10 — нач. 11 в., Супрасльский сборник 11 в. и Енинский апостол 11 в.

Древнейшей точно датированной кириллической книгой является древнерусское Остромирово Евангелие 1056-57 годов создания.

Остромирово Евангелие. Фото: facebook.art.library.che

Кроме того, самыми древними письменными памятниками являются:

монеты князя Владимира 988–1015;

подпись 1063 Анны, дочери князя Ярослава Мудрого — королевы Франции;

Тмутороканская надпись (на мраморной плите) 1068 г.;

послесловия дьяка Ивана к Изборникам Святослава 1073 и 1076 и собственно сами Изборники;

Граффити Софии Киевской.

Радиодиктант национального единства

Каждый год в День украинской письменности и языка одной из главных традиций праздника является радиодиктант национального единства. Этот год тоже не исключение. Текст для диктанта создала украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко, называется он "Дороги Украины", а читать его актер театра и кино Алексей Гнатковский.

Чтобы присоединиться к радиодиктанту, нужно в 11:00 по киевскому времени включить одну из платформ:

Текст диктанта будет опубликован 30 октября на сайте Украинского радио.

Напомним, в прошлом году радиодиктант национального единства читала одна из самых известных украинских актрис Ада Роговцева, а текст писала писательница и режиссер, член Украинского ПЕН Ирина Целик.

Лучше всего написал прошлогодний диктант преподаватель кафедры журналистики Донецкого университета имени Стуса и студент факультета информационных и прикладных технологий этого вуза.