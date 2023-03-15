Двое украинцев пытались сбежать из Украины на надувной лодке: детали

Мужчины пытались переплыть Тису и сбежать в Венгрию

На украинско-венгерской границе два гражданина Украины планировали переплыть на надувной лодке реку Тису. Одного из нарушителей задержали пограничники, другой, вероятно, утонул.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Попытка сбежать из Украины

В Закарпатской области два гражданина Украины пытались незаконно пересечь государственную границу.

Мужчины запланировали сделать это, переплыв реку Тиса на надувной лодке.

Неудача, которая обернулась трагедией

Беглецы не смогли воплотить свой план в жизнь, им помешали пограничники.

Заметив приближение пограничного патруля, мужчины бросили лодку и стали убегать.

Один из нарушителей границы был задержан. Другой, чтобы избежать ответственности, прыгнул в Тису и попытался скрыться по воде.

Впрочем, через некоторое время пловец исчез из виду пограничников. Они вызвали полицию и ГСЧСников. На месте исчезновения нарушителя границы началась спасательная операция по поиску беглеца.

Напомним, что в начале марта пограничники на украино-молдавской границе задержали группу мужчин призывного возраста вблизи автомобильного пункта пропуска "Виноградовка". Как стало известно, двое местных жителей за денежное вознаграждение незаконно провели через государственную границу двух других лиц. Всех четырех задержали.

Добавим, что во Львовской области будут судить 12 участников группировки за незаконную переправку уклонистов за границу. Они искали лиц, которые намеревались избежать мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины и вносили сведения о них в электронную систему "Шлях".

Фото: ГНСУ