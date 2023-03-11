В Канаде умерла последняя в истории косатка, которую держали в неволе
В аквариуме канадского тематического парка MarineLand у Ниагарского водопада умерла 47-летняя косатка Киска. Она была последней из этого вида животных, которых содержали в неволе.
Об этом сообщает издание CTV News.
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Символическая смерть косатки
В парке MarineLand у Ниагарского водопада в возрасте ориентировочно 47 лет скончалась косатка Киска.
Она считалась "самой одинокой косаткой" в мире. Поймана еще в 1979 году, Киска в неволе родила и потеряла пятерых детей, а с 2011 года до смерти жила без напарника.
При этом косатки считаются очень социальными животными и в свободной природе они не живут в одиночестве.
Киска была последней косаткой, которую держали в неволе в тематических парках Канады. После изменений в законодательстве новых косаток для таких парков больше не отлавливают.
Последние дни Киски
В последние недели жизни состояние здоровья косатки ухудшилось.
В сети появилось видео, снятое бывшим уже дрессировщиком MarineLand, на котором видно, что Киска вяло двигалась в бассейне и билась головой в стенки резервуара.
Напомним, что в январе в Николаевском зоопарке скончался самый старый аллигатор в Украине.
Нильскому аллигатору по имени Вася было ориентировочно 75 лет.
Фото: Pixabay