В Канаде умерла последняя в истории косатка, которую держали в неволе

В аквариуме у Ниагары умерла "самая одинокая в мире косатка"

В аквариуме канадского тематического парка MarineLand у Ниагарского водопада умерла 47-летняя косатка Киска. Она была последней из этого вида животных, которых содержали в неволе.

Об этом сообщает издание CTV News.

Символическая смерть косатки

В парке MarineLand у Ниагарского водопада в возрасте ориентировочно 47 лет скончалась косатка Киска.

Она считалась "самой одинокой косаткой" в мире. Поймана еще в 1979 году, Киска в неволе родила и потеряла пятерых детей, а с 2011 года до смерти жила без напарника.

При этом косатки считаются очень социальными животными и в свободной природе они не живут в одиночестве.

Киска была последней косаткой, которую держали в неволе в тематических парках Канады. После изменений в законодательстве новых косаток для таких парков больше не отлавливают.

Последние дни Киски

В последние недели жизни состояние здоровья косатки ухудшилось.

В сети появилось видео, снятое бывшим уже дрессировщиком MarineLand, на котором видно, что Киска вяло двигалась в бассейне и билась головой в стенки резервуара.

Напомним, что в январе в Николаевском зоопарке скончался самый старый аллигатор в Украине.

Нильскому аллигатору по имени Вася было ориентировочно 75 лет.

Фото: Pixabay