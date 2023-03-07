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Фонд Вадима Столара запускает грантовую программу для неприбыльных организаций

7 марта 2023 12:47
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
Фонд Вадима Столара запускает программу грантов на 1000000 гривен
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

Благотворительный фонд Вадима Столара запускает грантовую программу по реализации проектов поддержки военных и пострадавших в результате войны украинцев.

Участие в программе могут принять неприбыльные организации, зарегистрированные на территории Украины, говорится в сообщении на сайте Фонда.

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Грантовая программа

"Если у вас есть идеи для реализации или действующие проекты в рамках направлений социальной поддержки и помощи военным, пострадавшим гражданам в результате войны, Фонд предоставляет возможность получить грант в пределах бюджета 1 000 000 гривен", — сообщают в Фонде.

"Грантовая программа — очередная инициатива в ряде наших важных проектов, направленных на восстановление Украины и поддержку людей. Уверен, что сегодня крайне нужно финансово помогать тем организациям, которые способны в это тяжелое время взять на себя груз из реабилитации раненых героев и пострадавших от войны граждан, организовать социальную поддержку тех, кому это необходимо. Это – новое для нас направление работы, но я верю, что только все вместе, совместными усилиями мы сможем одержать победу, восстановить страну и вернуть людям радость жизни после всего перенесенного", – отмечает основатель Фонда Вадим Столар.

Напомним, что ранее Фонд проводил опрос среди целевой аудитории и по результатам определил приоритетные направления проектов для грантовой программы:

  • кризисная психологическая помощь и поддержка военнослужащих, принимавших участие в мероприятиях по отражению вооруженной агрессии РФ, граждан, пострадавших в результате войны;
  • открытие реабилитационных центров, кабинетов для физического и психологического восстановления получивших ранения бойцов, что привело к ограничению жизнедеятельности и здоровья;
  • социальная поддержка граждан, пострадавших в результате войны путем реализации проектов помощи пищевыми продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости.

В Благотворительном фонде подчеркивают, что заявку на участие могут подавать только неприбыльные организации, зарегистрированные на территории Украины в соответствии с законодательством и внесенные в реестр неприбыльных учреждений и организаций. А именно: благотворительные, общественные организации, благотворительные фонды, в том числе международные.

Для участия в программе необходимо заполнить заявку на государственном языке в форме по ссылке

А также – заполнить бюджет проекта в форме по ссылке

Эти формы необходимо загрузить в виде файлов, заполнить в электронном виде и отправить по электронному адресу [email protected] вместе с другими документами.

Исчерпывающий перечень необходимых документов, сроки подачи и рассмотрения заявок, а также подробные условия участия в грантовой программе смотрите на сайте Фонда Вадима Столара — https://stolarfund.com/projects/grants-for-social-support.

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