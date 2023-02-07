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Как помочь ребенку справиться с тревогой в горе: советы психологов

7 февраля 2023 22:55
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Как помочь ребенку справиться с тревогой в горе: советы психологов
Дети часто переживают потерю несколько по-другому, чем взрослые
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Тревога является обычной частью детского горя, поскольку дети чувствуют, что их мир хрупче и что могут случиться другие потери. Психологи дали ряд советов, как взрослые могут помочь ребенку справиться с тревогой в горе на фоне потери близкого человека.

Об этом говорится в публикации Psychology Today.

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Как может проявляться тревога у детей

Тревога у детей может проявляться физическими симптомами, включая головные боли, боли в животе и более частые визиты к школьной медсестре.

"Мы обнаружили, что характерной чертой реакции ребенка на потерю часто является тревога. Для детей мир изменился вокруг своей оси, и все может казаться непредсказуемым и опасным. Они могут переживать, что будет больше потерь, особенно это может касаться вас", — говорится в публикации.

Признаки тревоги у детей могут быть многообразны. Это может быть учащенное сердцебиение или бабочки в животе, проблемы с засыпанием или засыпанием, снижение концентрации, напряженность и беспокойство, тошнота. Однако дети часто выражают чувства в своем теле, поэтому они также могут жаловаться на диарею, головокружение, усталость и боли в мышцах. Они могут быть раздражительными или нервными или бояться темноты, привидений.

Как помочь ребенку

Взрослые понимают, как они испытывают тревогу, но у ребенка она может выглядеть по-другому, и дети могут не уметь четко сформулировать свои чувства. Однако, как советуют психологи, прежде чем вы сможете помочь, вам нужно понять собственное горе и беспокойство, поскольку вы поддерживаете своих детей в потере, когда вы сами учитесь справляться с потерей. Знание того, что вы чувствуете и в чем нуждаетесь, поможет и детям разобраться в их чувствах.

Важно, чтобы вы могли отделить свои чувства и переживания от переживаний ребенка, чтобы связаться с ним и его личным опытом, а не с переживанием собственной потери, которую вы можете узнать в нем.

Психологи советуют понаблюдать за ребенком, как он переживает свои эмоции — держит ли их в себе или готов обсудить это. Нет единственного правильного способа горевать, поэтому важно убедиться, что ребенок знает, каким бы он ни был, вы не осуждайте его.

"Если ваш ребенок держится тихо и уединенно, время от времени общайтесь с ним, давая ему понять, что он может присоединиться к вам и что вы цените, как он любит играть сам. Если ваш ребенок мало говорит, но действует по-другому, мы советуем вам узнать, можете ли вы помочь, увязав то, что она делает, с тем, что она может испытывать. Например, благосклонность может быть проявлением тревоги и выражением потребности в близости", — отмечается в публикации.

Если у ребенка проблемы со сном, он грызет ногти или много капризничает, психологи советуют научить его, что это признаки нервозности и беспокойства. Следует обсудить, почему ребенок нервничает или что его пугает.

"Хотя вы естественно испытываете желание попытаться избавиться от тяжелых чувств вашего ребенка, признайте, что это естественная часть горя вашего ребенка, а не то, что вы делаете неправильно как родитель. Важно понимать, что обычно вы делаете лучше для своих детей, позволяя им найти свой путь как можно больше, когда вы рядом с ними. Лучше, чтобы они нашли время, невзирая на свою боль, чтобы найти то, что их успокаивает, чем бы вы забрали проблему из их рук", — объясняют психологи.

В публикации отмечается, что все дети нуждаются в утешении и помощи, но они также должны уметь терпеть уныние и тревогу, развивать устойчивость и научиться успокаивать себя. Поэтому стоит обсудить с ребенком его чувства, чтобы помочь ему справиться с ними.

Также эксперты напоминают, что потеря, горе и сопутствующая тревога требуют времени, чтобы рассеяться, для принятия изменений нужно время.

Напомним, ранее психолог Оксаной Сидун в разговоре с Новини. Live дала советы, как сказать ребенку о смерти папы или мамы, смягчить травму и помочь адаптироваться в обществе.

К слову, в больнице святого Николая Первого медицинского объединения Львова заработала первая в Украине детская комната ментального здоровья. Это пространство, где маленькие пациенты могут отдыхать и приобретать новые навыки: заниматься арт-терапией и другими полезными активностями.

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