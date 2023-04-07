Во львовской больнице установили скульптуру мальчика

Художников вдохновил 12-летний Тимофей Чернышков из Киева, уговоривший отца согласиться на пересадку легких

Во дворе львовской больницы св. Пантелеймон установил скульптуру мальчика, который смотрит на окна операционного блока с надеждой, что все будет хорошо. Эта скульптура — символ веры, надежды и надежды на лучшее, говорят в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

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А вдохновил художников на создание такой скульптуры реальный мальчик, 12-летний Тимофей Чернышков из столицы, уговоривший 56-летнего отца, ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, согласиться на пересадку легких и уехать во Львов. И мужчина согласился на трансплантацию ради сына, воспитывающего один.

Мальчик приехал во Львов вместе с отцом и все время находился под операционной дверью, пока папе пересаживали легкие. Он очень верил, что с его папой все будет хорошо, и не ошибся.

О второй пересадке легких, которую львовские врачи впервые сделали самостоятельно, писали многие СМИ, показывали сюжет по телевидению. И один человек, пожелавший остаться неизвестным, захотел сделать скульптуру, чтобы навсегда зафиксировать в ней веру ребенка в чудо.

По словам мальчика, скульптура очень похожа на него. Отец же парня едва сдерживал эмоции.

"У меня просто нет слов. Огромная благодарность всем людям, которые это сделали", — сказал Александр Чернышков.

Сделал скульптуру львовский художник, доцент кафедры монументально декоративной скульптуры Львовской национальной академии искусств Александр Гончарук. Ее установили рядом с больницей св. Пантелеймон Первого медобъединения Львова. Ребенок смотрит на операционный блок и каждый проходящий мимо — вдохновляется его верой и надеждой.

Вдохновитель скульптурной композиции Тимофей Чернышков вместе с отцом Александром приехал во Львов на открытие монумента. Его отца уже выписали из врачи и сейчас они живут недалеко от Львова

Напомним, мы ранее писали, что во Львове будут бесплатно консультировать детей с болезнями печени. Во Всемирный день печени - 19 апреля специалисты больницы святого Николая Первого медицинского объединения Львова будут консультировать детей с заболеваниями печени и желчных путей. Обследования в этот день будут бесплатными.