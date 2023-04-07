Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Здравоохранение arrow Символ веры и надежды пациентов: во львовской больнице установили скульптуру мальчика arrow

Символ веры и надежды пациентов: во львовской больнице установили скульптуру мальчика

7 апреля 2023 18:56
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во львовской больнице установили скульптуру мальчика
Художников вдохновил 12-летний Тимофей Чернышков из Киева, уговоривший отца согласиться на пересадку легких
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во дворе львовской больницы св. Пантелеймон установил скульптуру мальчика, который смотрит на окна операционного блока с надеждой, что все будет хорошо. Эта скульптура  — символ веры, надежды и надежды на лучшее, говорят в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

Читайте также:

А вдохновил художников на создание такой скульптуры реальный мальчик, 12-летний Тимофей Чернышков из столицы, уговоривший 56-летнего отца, ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, согласиться на пересадку легких и уехать во Львов. И мужчина согласился на трансплантацию ради сына, воспитывающего один.

Мальчик приехал во Львов вместе с отцом и все время находился под операционной дверью, пока папе пересаживали легкие. Он очень верил, что с его папой все будет хорошо, и не ошибся.

О второй пересадке легких, которую львовские врачи впервые сделали самостоятельно, писали многие СМИ, показывали сюжет по телевидению. И один человек, пожелавший остаться неизвестным, захотел сделать скульптуру, чтобы навсегда зафиксировать в ней веру ребенка в чудо.

По словам мальчика, скульптура очень похожа на него. Отец же парня едва сдерживал эмоции.

"У меня просто нет слов. Огромная благодарность всем людям, которые это сделали",  — сказал Александр Чернышков.

Сделал скульптуру львовский художник, доцент кафедры монументально декоративной скульптуры Львовской национальной академии искусств Александр Гончарук. Ее установили рядом с больницей св. Пантелеймон Первого медобъединения Львова. Ребенок смотрит на операционный блок и каждый проходящий мимо — вдохновляется его верой и надеждой.

Вдохновитель скульптурной композиции Тимофей Чернышков вместе с отцом Александром приехал во Львов на открытие монумента. Его отца уже выписали из врачи и сейчас они живут недалеко от Львова

Напомним, мы ранее писали, что во Львове будут бесплатно консультировать детей с болезнями печени. Во Всемирный день печени - 19 апреля специалисты больницы святого Николая Первого медицинского объединения Львова будут консультировать детей с заболеваниями печени и желчных путей. Обследования в этот день будут бесплатными.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB