"Что-то не понравилось - удар": как обустроены тюрьмы в Крыму и России, где держат мирных украинцев

Колючая проволока в тюрьме. Фото: pixabay

С начала полномасштабного вторжения Россия похитила несколько тысяч мирных украинцев: волонтеров, журналистов, бывших военнослужащих и чиновников. Их вывезли с оккупированных территорий и теперь держат в СИЗО и колониях.

Об этом пишет издание Meduza, журналисты которого побеседовали с теми, кому удалось выйти из этих СИЗО, и их родственниками, и выяснили, как устроена эта система.

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Статуса военнопленных у них нет, адвокатов и близких к ним не пускают, связаться с ними в большинстве случаев невозможно. Даже те, кому удалось выбраться из тюрьмы, не знают, за что их формально задерживали и почему решили отпустить. Только в симферопольских изоляторах на территории аннексированного Россией Крыма сейчас находится более сотни гражданских заложников (так их называют правозащитники).

История одного из заключенных

Украинец Александр Тарасов до заключения в симферопольское СИЗО №1 устраивал в Херсоне митинги против российской оккупации. Его сокамерниками оказались украинские активисты и волонтеры, которые помогали ВСУ и были арестованы на территориях, которые Россия захватила в начале войны.

Уже 9 мая 2022 года заключенный Тарасов услышал за дверью камеры крики спецназовцев ФСИН: "Построились! Голову вниз, выходим! Бегом, я сказал!".

Низко наклонившись в позе "дельфинчика", он вышел из камеры и стал лицом к стене. "Шире! Шире ноги, я тебе сказал!" — один из сотрудников ФСИН избивал Александра по икрам до тех пор, пока заключенный не растянулся практически в шпагате.

Сокамерника Тарасова, Сергея Деревенского, спецназовцы называли бойцом "Правого сектора". "Штрикнули (ударили) его шокером и потребовали, чтобы он исполнил (советскую песню) "День Победы", — вспоминает Тарасов. — И с ноги под дых: "Пой давай!"

Голову Тарасов не поднимал. "Там очень быстро приучают, — объясняет он особенности режима в симферопольском СИЗО №1 корреспонденту "Медузы". — Глазами чуть двинешь — шокер летит в основу черепа. Так что я под ноги себе смотрел. И слушал".

Спецназовцы избивали Сергея шокером, когда он путал слова.

"Разряд как по каждому мышечному волокну проходит и загорается, — описывает ощущения от шокера Тарасов. — И после этого мышцы продолжают сокращаться... А он пел в таком состоянии. "Со слезами на глазах"".

Пытки любым способом

Грубить надзирателям практически никто не решался: каждый в камере к маю 2022-го уже прошел через пытки. Жителю Голой Пристани Никите Чеботарю стреляли из пневматики по ногам — и заставляли собственноручно выковыривать из тела застрявшие свинцовые шарики. Херсонца Александра Геращенко били током. Новокаховца Сергея Цигипу из изолятора возили в здание ФСБ в Симферополе и душили.

Самого Тарасова после задержания пытали в подвале администрации Херсона (где на тот момент уже обустроились российские войска). Ему прикрепили электроды к мочкам ушей — и пустили ток, требуя назвать остальных организаторов протестов. Оперативники ФСБ, как утверждает Тарасов, называли эту процедуру "звонок Зеленскому".

"Что-то не понравилось — удар. Нас превращали в затравленных животных, — говорит Александр Тарасов. — Доводили до такого состояния, что мы во время общих проверок прислушались, бьют ли они за стенкой шокером, или не бьют. У меня от одного звука мышцы сами по себе начинали сокращаться".

Находится симферопольское СИЗО №1 в настоящей тюремной крепости, построенной в XIX веке. Тарасов вспоминает ее как "средневековую темницу": "Тебя ведут бесконечными запутанными коридорами, открывая решетку за решеткой... Еще и с мешком на голове".

"Они нас ненавидели только за то, что мы их войска (в начале вторжения) не встретили хлебом-солью, — вспоминает Тарасов. — Тебя бьют по ногам, ставят на растяжку: "Россия — свет цивилизации и спасение человечества. Что вы еще хотите?"

Вымышленные причины задержания

Большинство заключенных симферопольских СИЗО не имеют никакого юридического статуса (например, подозреваемого). Это делает их содержание в изоляторе абсолютно необоснованным с точки зрения закона. На некоторых гражданских заложников в результате все же возбуждают уголовные дела, в том числе по обвинению в международном терроризме или попытке совершения теракта. В частности, как минимум семь похищенных из Херсонской области инкриминировали участие в батальоне имени Номана Челебиджихана.

Александра Тарасова освободили из СИЗО №2 14 февраля 2023-го, сейчас он живет в Германии. Однако херсонец до сих пор не понимает, ни почему его отпустили, ни по каким основаниям почти на год поместили в тюрьму без предъявления обвинений. На допросах он неоднократно спрашивал оперативников, почему его удерживают без санкции суда.

"Однажды мне рассказали о каком-то "указе президента РФ об изоляции лиц, противодействующих проведению СВО". И добавили: "Ну, война, ты сам понимаешь". Когда я вышел, нагуглить такого не смог".

Невозможность найти человека

Российские адвокаты, с которыми пообщалась Медуза, отмечают, что часто сотрудники крымских изоляторов отрицают даже пребывание украинцев в СИЗО:

"Приходишь в заведение, девочка при тебе вводит имя в систему, показывает экран — и не находит".

"Внутри СИЗО может существовать какое-то другое учреждение, которому ФСИН просто помогает осуществлять жизнедеятельность", — считает российский правозащитник Роман Киселев.

Украинские заложники содержатся не только в Крыму, но и в других регионах РФ — об этом "Медузе" рассказали российские адвокаты и правозащитники.

Сколько граждан Украины продолжают оставаться в российских СИЗО, неизвестно. По оценке эксперта отдела поиска и освобождения пленных Генштаба ВСУ Ирины Бадановой, речь может идти более чем о трех тысячах гражданских заложников. Десятки из них, уверяет Баданова, за время такого содержания погибли.

"Украинцев здесь тьма, — соглашается с Бадановой российский адвокат. — Просто тьма".

Напомним, Украина вернула из российского плена еще 106 военных.