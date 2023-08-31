Какой сегодня праздник 31 августа – религия, праздники в Украине и мире, именины

Молодая девушка, которая снимает на смартфон. Фото: Freepik

31 августа — это Всемирный день блога (блогера), День признания франшизы и Международный день осведомленности о передозировке в Украине и мире. В церковном календаре 31 августа — это день памяти святых мучеников Флора и Лавра.

Новини.LIVE рассказывает о главных праздниках в Украине и мире, об этой дате в церковном календаре, об именинах и выдающихся именинниках 31 августа.

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Какой день 31 августа?

Церковный календарь

Верующие в церкви 31 августа чтят память святых мучеников Флора и Лавра, которые были родными братьями. Они оба работали каменетесами, поэтому правитель Иллирии, куда они однажды переехали, отправил их в соседнюю область, чтобы они помогли построить языческий храм.

У них была христианская вера, поэтому все средства, которые они зарабатывали при строительстве храма, они раздавали бедным.

Святые мученики Флор и Лавр. Фото иллюстративное: Pinterest

Однажды сын местного жреца решил посмотреть на процесс строительства, но камень повредил его глаз. Флор и Лавр заявили отцу этого парня, что его сын будет исцелен. Они рассказали юноше о Христе и молитвами исцелили глаз.

Когда строительство закончилось, христиане в городе разбили идолов и поставили в храме крест. Когда узнал об этом правитель, он отправил на сожжение этих братьев, бывшего жреца и еще 300 других людей.

Праздники в Украине и мире

31 августа в Украине и мире считается Всемирным день блога (блогера), появившийся еще в 2005 году. Еще эта дата считается Днем признания франшизы, который очень популярен среди людей в США и нацелен на повышение осведомленности людей о приобретении товаров в магазинах франшиз.

Кроме того, 31 августа — это Международный день осведомленности о передозировке.

Именины 31 августа

В этот день свои именины празднуют такие люди, как:

Варнава

Георгий

Григорий

Дионисий

Евгений

Емилиан

Илларион

Лев

Лука

Макарий

Михаил

Флор

Христофор

Талисманом человека, появившегося на свет 31 августа, считается родонит. Предки использовали этот розовый камень для того, чтобы лечить заболевания желудочно-кишечного тракта.

Родонит, являющийся талисманом человека, рожденного 31 августа. Фото: Pinterest

Выдающиеся именинники 31 августа

Свой день рождения 31 августа отмечают такие известные украинцы, как:

военный деятель Иван Емельянович-Павленко (1881 год)

теннисист и бывшая первая ракетка Украины Андрей Медведев (1974 год)

офицер СБУ и Герой Украины Руслан Лужевский (1975 год)

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