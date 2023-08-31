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Какой сегодня праздник 31 августа в Украине и мире: именины, выдающиеся именинники

31 августа 2023 00:08
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 31 августа – религия, праздники в Украине и мире, именины
Молодая девушка, которая снимает на смартфон. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

31 августа — это Всемирный день блога (блогера), День признания франшизы и Международный день осведомленности о передозировке в Украине и мире. В церковном календаре 31 августа — это день памяти святых мучеников Флора и Лавра.

Новини.LIVE рассказывает о главных праздниках в Украине и мире, об этой дате в церковном календаре, об именинах и выдающихся именинниках 31 августа.

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Какой день 31 августа?

Церковный календарь

Верующие в церкви 31 августа чтят память святых мучеников Флора и Лавра, которые были родными братьями. Они оба работали каменетесами, поэтому правитель Иллирии, куда они однажды переехали, отправил их в соседнюю область, чтобы они помогли построить языческий храм.

У них была христианская вера, поэтому все средства, которые они зарабатывали при строительстве храма, они раздавали бедным.

Святые мученики Флор и Лавр
Святые мученики Флор и Лавр. Фото иллюстративное: Pinterest

Однажды сын местного жреца решил посмотреть на процесс строительства, но камень повредил его глаз. Флор и Лавр заявили отцу этого парня, что его сын будет исцелен. Они рассказали юноше о Христе и молитвами исцелили глаз.

Когда строительство закончилось, христиане в городе разбили идолов и поставили в храме крест. Когда узнал об этом правитель, он отправил на сожжение этих братьев, бывшего жреца и еще 300 других людей.

Праздники в Украине и мире

31 августа в Украине и мире считается Всемирным день блога (блогера), появившийся еще в 2005 году. Еще эта дата считается Днем признания франшизы, который очень популярен среди людей в США и нацелен на повышение осведомленности людей о приобретении товаров в магазинах франшиз.

Кроме того, 31 августа — это Международный день осведомленности о передозировке.

Именины 31 августа

В этот день свои именины празднуют такие люди, как:

  • Варнава
  • Георгий
  • Григорий
  • Дионисий
  • Евгений
  • Емилиан
  • Илларион
  • Лев
  • Лука
  • Макарий
  • Михаил
  • Флор
  • Христофор

Талисманом человека, появившегося на свет 31 августа, считается родонит. Предки использовали этот розовый камень для того, чтобы лечить заболевания желудочно-кишечного тракта.

Родонит
Родонит, являющийся талисманом человека, рожденного 31 августа. Фото: Pinterest

Выдающиеся именинники 31 августа

Свой день рождения 31 августа отмечают такие известные украинцы, как:

  • военный деятель Иван Емельянович-Павленко (1881 год)
  • теннисист и бывшая первая ракетка Украины Андрей Медведев (1974 год)
  • офицер СБУ и Герой Украины Руслан Лужевский (1975 год)

Напомним, мы писали о том, какие люди в сентябре 2023 отмечают свои именины.

Ранее мы рассказывали о том, какие есть интересные традиции на Успение Пресвятой Богородицы.

Также мы сообщали, что с первого сентября в действие вступает новый церковный календарь.

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