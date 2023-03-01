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"Львов — культурная столица не только в мирный период, но и во время войны": режиссер-фронтовик о театральной жизни в городе

1 марта 2023 17:50
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Какова сегодня театральная жизнь во Львове
Львов, площадь Рынок
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

О войне, театре и культуре Новини.LIVE поговорили с украинским актером, режиссером, художественным руководителем Львовского академического театра "И люди, и куклы" Алексеем Кравчуком.

Режиссер-фронтовик

Утром 24 февраля Олекса Кравчук пошел в военкомат, чтобы в составе 80-й бригады защищать страну. У актера и режиссера уже был военный опыт, поэтому его сразу направили на восток Украины.

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Сейчас он служит в 80-й штурмовой бригаде, а раньше ежегодно в день города Львова мужчина поздравлял львовян в образе короля и передавал ключи от города.

— Как работает театр "И люди, и куклы"?

— Сегодня театр работает для всех детей во Львове. Это и для переселенцев, и для детей военных, которые сейчас защищают Родину. Театр делает все, чтобы функционировать, потому что театры должны работать, особенно сейчас, во время войны. Эта тенденция сохраняется во всех театрах Львова. Львов — это культурная столица не только в мирное время, но и во время войны.

— Какая миссия театра сегодня?

— Когда дети с востока приходят в театр, они общаются и берут для себя что-то очень важное. Не будем скрывать то, что в последние годы восточная часть Украины была под влиянием московщины. А Западная Украина — это корни культуры, и сейчас это важный источник не только для детей, но и для взрослых.

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— Почему решили вступить в ВСУ?

— Потому что пришло время защищать культуру, защищать все то, что сейчас хотят у нас отобрать. Я был поражен, когда пришел в часть, а там было множество людей, и попасть было практически невозможно. Среди того количества людей были художники, музыканты, но они стали защищать Украину. Все стали одним целым.

— Как получили боевую трамву и кто поддерживал на фронте?

— Больше всего во время войны поддерживают побратимы. Я попал под обстрел, меня засыпало землей, но меня вытащил на себе Игорь Казимирович. Мы с ним всегда пили кофе. Представьте себе, мы где-то в степях под Бахмутом и он такой: "Пан Олекса, мы идем пить львовский кофе". И это такой момент. Поэтому я очень благодарен всем ребятам, которые со мной.

— Каким сегодня должен быть театр?

— Театр и искусство меняются под влиянием войны. И на самом деле это хорошо, потому что тогда происходят неформальные изменения, которые важны. Мы вспомним, что до войны была важна социальная тематика в театре, а сейчас — человечность, теплота и правдивость.

Очень много таких качеств можно встретить и в спектаклях. Сейчас, во время войны, искусство начало стремительно развиваться. Люди начали создавать новые рассказы, писать стихи и поэзию.

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Сегодня должна быть чистота намерений в искусстве, и чтобы через эту чистоту намерения проявился талант: художников, актеров, режиссеров, художников поэтов, литераторов. И главное — это сохранить.

И я знаю, после Победы будут спектакли, я не знаю, кто именно будет автором этих спектаклей, но я знаю, какие качества в них должны быть: правдивость, точность и много любви.

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