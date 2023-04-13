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Не хотели конфронтации: активисты отменили запланированное вече у Лавры

13 апреля 2023 14:35
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Не хотели конфронтации: активисты отменили запланированное вече у Лавры
Прихожане возле Лавры. Фото: Новини.LIVE
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Сегодня, 14 апреля, возле Киево-Печерской Лавры активисты хотели провести вече. Однако ничего так и не произошло. По словам активистов, они решили не проводить ничего, чтобы не провоцировать прихожан УПЦ МП, поэтому ограничились только выступлением.

Новини.LIVE показывает, что происходило у Лавры сегодня.

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По словам корреспондентов Новини.LIVE на предстоящее Вече пришли десятки человек. В частности, присутствовали журналисты, полиция диалога и одиозные активисты УПЦ МП.

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Напомним, что Украинская православная церковь (МП) получила сообщение, в котором говорится, что с 29 марта с ней расторгают договор об аренде Нижней Лавры.

В свою очередь, в Минкульте подтвердили о направлении религиозной организации письмо-предупреждение от руководства Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Добавим, в пресс-службе Православной церкви Украины отмечали, что все монахи Киево-Печерской лавры, которые отвергнут власть москвы, могут остаться в Лавре и продолжить свое служение. Цель ВЦУ — не изгнать всех из этого монастыря, а очистить его от заблуждения "русского мира".

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