Обнимательные вечеринки и "странная точка опоры" — откровенный разговор с ВИЧ-позитивной активисткой

Популяризатор сексуального образования Кристина Шапран. Фото: Facebook

В мире каждый год, 1 декабря, отмечают День борьбы со СПИДом (синдром приобретенного иммунодефицита). Болезнь, которая развивается на поздних стадиях ВИЧ , поражает иммунную систему человека и снижает его противодействие ВИЧ-ассоциированным заболеваниям, с которыми способен справиться только здоровый иммунитет. По статистике Центра общественного здоровья, по состоянию на 1 января 2023 года, в Украине проживает около 257 тыс. человек с ВИЧ. 43% людей с ВИЧ-инфекцией узнают свой статус на поздних стадиях поражения.

Популяризатор сексуального образования Кристина Шапран делится своим опытом, передает ТиКиев.

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Фото с Facebook страницы Кристины Шапран

Делит ли жизнь с ВИЧ на до и после

"Да, и если говорить о том, чем оно отличается — оно стало качественнее, стало лучше, интереснее, оно стало более осмысленным, осознанным и содержательным. Потому что, когда я получила свой положительный тест, одно из мнений было как раз о том, а что, если все от меня теперь отвратятся", — рассказала она.

Кристина говорит, что многое перестала делать просто потому, что это не помогает и не делает счастливой.

Фото с Facebook страницы Кристины Шапран

Как говорить о ВИЧ с людьми, имеющими ВИЧ-положительный статус?

"Когда ты говоришь, что не знаешь, как об этом говорить — это результат стигматизации ВИЧ-положительных людей. А каждый раз, когда мы стараемся быть слишком осторожными — это вложение в ту же культуру стигмы. И потому люди, которые слышат о ВИЧ, получают дополнительную галочку в списке причин не тестироваться на ВИЧ, потому что это сенситивная тема, потому что страшно быть положительным, потому что лучше не знать свой ВИЧ-статус: положительный или отрицательный", — рассказывает популяризатор сексуального образования.

По ее словам, одна из главных проблем — нехватка знаний.

Фото с Facebook страницы Кристины Шапран

"Мы все носим в себе какую-то боль. У кого-то это ВИЧ, у кого-то это онкология, у кого-то это сексуальное насилие, у кого-то это психологическая травма, у кого-то это психическое расстройство и т.д. Мы все что-то в себе носим", — делится женщина.

Есть ли что-нибудь, за что ты благодарна ВИЧ?

"Я благодарна ВИЧ за себя. Если бы не ВИЧ-статус, то, скорее всего, я бы еще очень не скоро стала на свою сторону. А сейчас, после вот этой дороги в семь лет, я действительно увлекаюсь человеком, которым я стала Мне этот человек действительно нравится. Конечно, всегда есть над чем работать. Но это первый год, когда я прям чувствую, что люблю человека, которого я вижу в зеркале. И безумно, без ВИЧ я не знаю, произошло бы это вообще" , — рассказывает Кристина.

Фото с Facebook страницы Кристины Шапран

Как ты получала терапию в Украине?

"Все пациенты в Украине получают АРТ (антиретровирусную терапию) безвозмездно. До войны было лекарство на 100% пациентов. Но не все пациенты, кому действительно нужно, получают терапию, потому что боятся провериться или после положительного теста - начать ее принимать", — добавила Кристина.

Напомним, люди с ВИЧ, принимающие терапию, живут обычную жизнь, как и все остальные. Однако многие вопросы вызывает тема ВИЧ-инфицированных военных — безопасно ли им идти на фронт и могут ли они заразить других в случае ранения.